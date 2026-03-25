Radfahrer mit 59 km/h in Dreißigerzone geblitzt

Gefährliche Zone vor Schule und Bad

Die Szene spielte sich auf der Landstraße im Märkischen Kreis ab, in unmittelbarer Nähe einer Schule, einer Sporthalle und eines Schwimmbads. Ein Bereich also, in dem laut Polizei jederzeit mit querenden Fußgängern – insbesondere Kindern – gerechnet werden muss. Gerade diese würden oft nicht erwarten, dass auch Fahrräder mit so hoher Geschwindigkeit unterwegs sind.