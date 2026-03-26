Erste Frühlingsgefühle und bunte Osterstimmung

Eine Woche vor Ostern ist in OÖ die Auswahl an Märkten riesig: Pferdefans dürfen sich etwa auf den Ostermarkt in Stadl-Paura freuen. Aber auch das Schloss Traun beeindruckt neben einer prächtigen Kulisse mit zahlreichen Highlights. In Engerwitzdorf werden beim Kauf von Deko und Co. beeinträchtigte Menschen unterstützt. Tipps und Tricks für den Garten gibt’s bei der Messe Blühendes Österreich in Wels.