LNF26: Ganz OÖ wird zum Labor der Zukunft

Forschung hautnah erleben: Die Lange Nacht der Forschung am 24.4.2026 verwandelt Oberösterreich in ein riesiges Mitmach-Labor. 150 Aussteller zeigen an über 700 Stationen, wie Zukunft entsteht – von Künstlicher Intelligenz bis DNA-Forschung, verständlich und zum Mitmachen.