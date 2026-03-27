„Wer will mich?“: Diese Tiere haben kein Zuhause

Nicht alle Fellnasen haben das Glück, in einer geborgenen Umgebung aufzuwachsen. Wir stellen hier einige Tiere vor, mit denen es das Schicksal nicht so gut gemeint hat. Sie können adoptiert werden.
Koni ist eine Hündin, wie man es sich nur wünschen kann. Aufgeschlossen, freundlich, verträgt sich mit anderen Tieren und folgt brav. Auch Personen, die noch keine Erfahrung in der Haltung haben, kommen mit der sechs Monate alten Vierbeinerin bestimmt gut zurecht. Tel.: 0650/5911953.
Maya braucht ein Zuhause, wo die einjährige Katze in Ruhe ankommen kann. Bei Besitzern mit viel Geduld und Einfühlungsvermögen wäre die Samtpfote gut aufgehoben. Freigang wünscht sich Maya auch. Tel.: 0664/8485571.
Woody ist ein anfangs zurückhaltender Mischling. Er sollte zu verständnisvollen Haltern, die ihn in Ruhe Vertrauen fassen lassen. Der Stadttrubel ist nichts für den siebenjährigen Rüden, der das Landleben vorzieht. Tel.: 0664/8485571.
Bajus, ein acht Monate alter Zwergkaninchen-Rammler, sucht gemeinsam mit Partnerin Maschne ein neues Zuhause. Eine artgerechte Unterbringung mit ausreichend Platz, Beschäftigung und liebervoller Betreuung wäre wünschenswert. Tel.: 0732/247887.
Susi musste Schlimmes erleben. Nun sehnt sich die fünfjährige Staffordhündin nach liebevollen Menschen, um etwas Glück erfahren zu dürfen. Mit Artgenossen ist Susi nur bedingt verträglich, Katzen sollten nicht mir ihr zusammenleben. Tel.: 0664/8485571.
Abby stammt ursprünglich aus der Ukraine. Sie befindet sich derzeit bei einer Pflegefamilie. Dort zeigt sich die achtjährige Katze anhänglich und kommunikativ. Leider versteht sich Abby nicht mit Artgenossen, weshalb sie auf einen Einzelplatz vergeben wird. Trotz kleiner körperlicher Einschränkung – ihr Schwanz musste entfernt werden – genießt sie das Leben und die Nähe zu ihren Menschen in vollen Zügen. Tel.: 0732/247887.
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