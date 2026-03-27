„Wer will mich?“: Diese Tiere haben kein Zuhause

Abby stammt ursprünglich aus der Ukraine. Sie befindet sich derzeit bei einer Pflegefamilie. Dort zeigt sich die achtjährige Katze anhänglich und kommunikativ. Leider versteht sich Abby nicht mit Artgenossen, weshalb sie auf einen Einzelplatz vergeben wird. Trotz kleiner körperlicher Einschränkung – ihr Schwanz musste entfernt werden – genießt sie das Leben und die Nähe zu ihren Menschen in vollen Zügen. Tel.: 0732/247887.