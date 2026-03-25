Mann begrapschte 14-Jährige im Trampolinpark

Fahndung blieb erfolglos

Eine unmittelbar nach der Tat eingeleitete Fahndung im Nahbereich der Halle verlief ohne Ergebnis. Bei dem Gesuchten soll es sich um einen etwa 30 Jahre alten, etwa 1,80 Meter großen und schlanken Mann mit heller Hautfarbe sowie braunen Haaren handeln. Bekleidet war er mit einem blauen bzw. türkisfarbenen Pullover und einer Bluejeans. Etwaige Zeugen werden ersucht, sich bei der Stadtpolizei Dornbirn telefonisch (+43 5572 22200) oder per E-Mail (polizei@dornbirn.at) zu melden.