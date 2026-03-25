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Polizei sucht Zeugen

Mann begrapschte 14-Jährige im Trampolinpark

Chronik
25.03.2026 09:17
Eine Fahndung der Stadtpolizei Dornbirn blieb ohne Erfolg.
Eine Fahndung der Stadtpolizei Dornbirn blieb ohne Erfolg.(Bild: Mathis Fotografie)

In einem Dornbirner Actionpark wurde am Freitagabend eine Jugendliche Opfer eines sexuellen Übergriffs. Ein Unbekannter hatte sich dem Mädchen von hinten genähert und es unsittlich berührt. Die Stadtpolizei sucht nun nach Zeugen des Übergriffs. 

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Zugetragen hat sich der Vorfall am Freitagabend zwischen 19 und 19.15 Uhr in einem Trampolin- und Actionpark in der Dornbirner Bildgasse. Ein bislang unbekannter Täter hatte sich von hinten an die 14-Jährige herangeschlichen und ihr mit beiden Händen ans Gefäß gefasst. 

Fahndung blieb erfolglos
Eine unmittelbar nach der Tat eingeleitete Fahndung im Nahbereich der Halle verlief ohne Ergebnis. Bei dem Gesuchten soll es sich um einen etwa 30 Jahre alten, etwa 1,80 Meter großen und schlanken Mann mit heller Hautfarbe sowie braunen Haaren handeln. Bekleidet war er mit einem blauen bzw. türkisfarbenen Pullover und einer Bluejeans. Etwaige Zeugen werden ersucht, sich bei der Stadtpolizei Dornbirn telefonisch (+43 5572 22200) oder per E-Mail (polizei@dornbirn.at) zu melden.

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