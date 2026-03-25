Bayern-Abgang? Klare Bedingung von Beratern

Zieht es Michael Olise vom FC Bayern in die Premier League? Europas Topklubs sollen den französischen Offensivspieler genau beobachten. Ein möglicher Interessent bekam von Olises Beratern nun jedoch eine klare Ansage.
Wie „Indykaila News“ berichtet, beschäftigt sich der FC Liverpool intensiv mit einer Verpflichtung des 24-Jährigen. Doch die Berater von Olise sollen dem Klub eine wichtige Bedingung genannt haben.
Champions League als Voraussetzung
Demnach kommt ein Wechsel an die Anfield Road nur infrage, wenn Liverpool in der kommenden Saison in der Champions League spielt. Genau das ist derzeit allerdings alles andere als sicher. In der Premier-League-Tabelle liegt der amtierende englische Meister aktuell nur auf Rang fünf.
Salah-Abgang bringt Spielraum
Trotzdem sollen sich die „Reds“ weiterhin Hoffnungen auf einen Transfer machen. Hintergrund ist laut Bericht die bereits feststehende Trennung von Superstar Mohamed Salah im kommenden Sommer – ein Jahr vor Vertragsende.
Durch den Abgang des Ägypters würde bei Liverpool eine enorme Gehaltssumme frei werden. Angeblich rund 520.000 Euro pro Woche, also etwa 27 Millionen Euro pro Jahr. Ein Budget, das der Klub gerne in eine mögliche Verpflichtung von Olise investieren würde.
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