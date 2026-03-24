„Der Tag ist gekommen!“ Salah verlässt Liverpool

Nach neun Jahren im Verein verlässt Fußball-Star Mohamed Salah Liverpool. Der 33-jährige Klub-Rekordtorschütze in der Premier League geht nach Saisonende, wie der englische Traditionsverein bekanntgab. Beide Seiten einigten sich auf die Auflösung des davor bis 2027 gültigen Vertrags.
„Leider ist dieser Tag gekommen. Das ist der erste Teil meines Abschieds. Ich werde Liverpool am Ende der Saison verlassen“, so der 33-Jährige in einem emotionalen Video auf seinem Instagram-Kanal.
„Zu gehen, ist nie leicht.“
Salah weiter: „Ich hätte mir nie vorstellen können, wie sehr dieser Klub, diese Stadt, diese Menschen ein Teil meines Lebens werden könnten. Liverpool ist nicht nur ein Fußballklub. Es ist eine Leidenschaft. Ich kann es nicht mit Worten beschreiben für jemanden, der kein Teil dieses Klubs ist“, erklärte Salah. „Zu gehen, ist nie leicht. Ihr habt mir die beste Zeit meines Lebens gegeben. Ich werde immer einer von euch sein. Dieser Klub wird für immer mein Zuhause sein.“
In der Premier League erzielte Salah für Liverpool die meisten Tore, klubübergreifend ist er mit 191 Treffern hinter Alan Shearer (260), Harry Kane (213) und Wayne Rooney (208) Vierter.
Zweifacher Fußballer des Jahres
In der internen ewigen Torschützenliste von Liverpool für alle Bewerbe steht Salah auf Rang drei mit 255 Treffern in 435 Spielen hinter Roger Hunt (285 Treffer/492 Spiele) und Ian Rush (346/660). Der Ägypter gehört zu den größten Spielern Liverpools. Der zweifache Fußballer des Jahres in Afrika feierte mit Liverpool 2019 den Gewinn der Champions League, 2020 und 2025 zwei englische Meisterschaften sowie den Triumph im FA-Cup und zweimal den Gewinn des Liga-Cups.
In dieser Saison hatte es Streit rund um den Klub gegeben, als sich Salah über zu wenig Einsatzzeit echauffiert hatte und nach einer Wutrede gegen den Verein und Trainer Arne Slot zum Champions-League-Spiel bei Inter Mailand aussortiert worden war. Kurz darauf wurde er in der Liga wieder eingesetzt, ehe er mit den Ägyptern beim Afrika Cup antrat.
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