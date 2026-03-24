„Der Tag ist gekommen!“ Salah verlässt Liverpool

„Zu gehen, ist nie leicht.“

Salah weiter: „Ich hätte mir nie vorstellen können, wie sehr dieser Klub, diese Stadt, diese Menschen ein Teil meines Lebens werden könnten. Liverpool ist nicht nur ein Fußballklub. Es ist eine Leidenschaft. Ich kann es nicht mit Worten beschreiben für jemanden, der kein Teil dieses Klubs ist“, erklärte Salah. „Zu gehen, ist nie leicht. Ihr habt mir die beste Zeit meines Lebens gegeben. Ich werde immer einer von euch sein. Dieser Klub wird für immer mein Zuhause sein.“