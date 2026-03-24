„Diese Leistung war nicht gut genug!“

Heute geht es für Kuchl nach einem spielfreien Wochenende gegen Hohenems weiter. „Wir spielen daheim, wollen natürlich gewinnen“, betont Trainer Thomas Hofer, der auch um die Stärke der Vorarlberger weiß. Der Blick auf die Tabelle (siehe rechts) interessiert den Routinier nicht. „Es gibt andere Teams, die haben ganz andere Möglichkeiten als Kuchl“, will er nichts vom Ziel, hinter Wacker Innsbruck Zweiter zu werden, wissen. Seekirchen, ebenfalls im Kampf um die Top drei, fordert Lauterach. St. Johann ist nach der Derbypleite gegen Bischofshofen (0:4) gegen Imst auf Wiedergutmachung aus. Wals-Grünau hat unter der Woche spielfrei, steigt erst Samstag wieder ein.