Die Kurve vom FC Pinzgau zeigt weiter steil nach unten. Der Auftritt beim 0:4 gibt Trainer Adonis Spica zu denken. Bischofshofen holte indes auch in Altach einen Dreier.
Was ist nur beim FC Pinzgau Saalfelden los? In der Saison 2023/24 kämpften der Verein gegen Austria Salzburg eine Zeit lang um den Meistertitel in der Regionalliga West, wurde am Ende Vierter. In dieser Saison hat die aktuelle Krise einen neuen Tiefpunkt erreicht. Das 0:4-Debakel gegen Kitzbühel war die höchste und zehnte Niederlage in dieser Spielzeit. „Diese Leistung war nicht gut genug für Regionalliga West und für Regionalliga Nord. Es muss sich jeder einzelne Spieler von vorne bis hinten steigern“, war FCPS-Trainer Adonis Spica frustriert.
Samstag nach Innsbruck
Während die Abstiegsplätze immer näher rücken, geht es für die Saalfeldener Krisentruppe Samstag nach Innsbruck zu Wacker. „Wir wissen alle, was uns dort erwartet. Die Spieler müssen Charakter zeigen“, fordert der Coach mehr Einsatz.
Bischofshofen scheint nach der Niederlage in Kufstein unter dem neuen Trainer Sean Caldwell in der Westliga immer besser in Fahrt zu kommen. Nach dem 4:0 im Pongau-Derby gegen St. Johann siegte der BSK bei den Altach Juniors 3:1. „Ein fast perfekter Tag – bis auf das Gegentor“, meinte Trainer Sean Caldwell.
Heute geht es für Kuchl nach einem spielfreien Wochenende gegen Hohenems weiter. „Wir spielen daheim, wollen natürlich gewinnen“, betont Trainer Thomas Hofer, der auch um die Stärke der Vorarlberger weiß. Der Blick auf die Tabelle (siehe rechts) interessiert den Routinier nicht. „Es gibt andere Teams, die haben ganz andere Möglichkeiten als Kuchl“, will er nichts vom Ziel, hinter Wacker Innsbruck Zweiter zu werden, wissen. Seekirchen, ebenfalls im Kampf um die Top drei, fordert Lauterach. St. Johann ist nach der Derbypleite gegen Bischofshofen (0:4) gegen Imst auf Wiedergutmachung aus. Wals-Grünau hat unter der Woche spielfrei, steigt erst Samstag wieder ein.
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