Premier-League-Klub angelt nach Trainer Adi Hütter

Kein Wunder! Tottenham steckt nach der 0:3-Pleite gegen Nottingham Forest nicht nur mitten im Abstiegskampf, sondern auch in der größten Krise seit Jahrzehnten. Tudor, der erst Mitte Februar als Nachfolger von Thomas Frank gekommen war, kassierte in sieben Pflichtspielen fünf Niederlagen, ist 2026 sogar noch ohne Sieg. Die Trennung scheint unausweichlich, heißt es in englischen Medien.