Premier-League-Klub angelt nach Trainer Adi Hütter

Noch sitzt Igor Tudor am Trainerstuhl von Tottenham Hotspur, doch der wackelt gewaltig. Laut dem „Telegraph“ soll ihm nun Adi Hütter nachfolgen. Ja, angeblich soll es sogar schon Gespräche mit dem 56-jährigen Vorarlberger gegeben haben.
Kein Wunder! Tottenham steckt nach der 0:3-Pleite gegen Nottingham Forest nicht nur mitten im Abstiegskampf, sondern auch in der größten Krise seit Jahrzehnten. Tudor, der erst Mitte Februar als Nachfolger von Thomas Frank gekommen war, kassierte in sieben Pflichtspielen fünf Niederlagen, ist 2026 sogar noch ohne Sieg. Die Trennung scheint unausweichlich, heißt es in englischen Medien.
„Würde natürlich nicht Nein sagen“
Übernehmen soll dann Hütter, der seit seiner überraschenden Entlassung beim AS Monaco im Oktober letzten Jahres ohne Job ist. Zu einem Engagement in der Premier League sagte er einst im ORF: „Wenn etwas kommt, das für beide Seiten spannend ist und passt, würde ich natürlich nicht Nein sagen.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.