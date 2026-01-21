„Undankbar, aber emotional – Job ist wunderschön“

KRONE: Herr Hütter, drei Monate nach dem Abgang vom AS Monaco melden Sie sich jetzt im „Krone“-Interview in der Öffentlichkeit zurück – wie haben Sie die (Aus-)Zeit genutzt?

ADI HÜTTER: Ich wollte Abstand gewinnen, es hat gut getan, locker zu lassen, die Zeit mit der Familie und Freunden zu verbringen. (lacht) Ich habe es mir zu gut gehen lassen, habe zugenommen, das taugt mir gar nicht. Jetzt gehe ich wieder dreimal pro Woche laufen.