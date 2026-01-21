„Undankbar, aber emotional – Job ist wunderschön“

Rund um den Frühjahrsstart der Champions League meldet sich auch Adi Hütter im „Krone“-Interview in der Öffentlichkeit zurück. Zwei Jahre wurde er beim AS Monaco gefeiert, dann gefeuert – jetzt ist der 55-Jährige wieder bereit für eine neue Herausforderung. Am liebsten in einer Top-5-Liga. Doch der Erfolgstrainer legt sich nicht fest...
KRONE: Herr Hütter, drei Monate nach dem Abgang vom AS Monaco melden Sie sich jetzt im „Krone“-Interview in der Öffentlichkeit zurück – wie haben Sie die (Aus-)Zeit genutzt?
ADI HÜTTER: Ich wollte Abstand gewinnen, es hat gut getan, locker zu lassen, die Zeit mit der Familie und Freunden zu verbringen. (lacht) Ich habe es mir zu gut gehen lassen, habe zugenommen, das taugt mir gar nicht. Jetzt gehe ich wieder dreimal pro Woche laufen.
