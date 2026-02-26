Mohamed Salah „benimmt sich wie ein großes Baby“

Zum Anlass seiner harten Worte im Podcast „No Tippy Tappy Football“ nahm der 71-jährige Allardyce Salahs Formkrise und sein Verhalten beim 1:0 gegen Nottingham Forest, als er in der 77. Minute ausgewechselt wurde und auf der Bank sichtbar den Kopf schüttelte. „Mohamed Salah muss die Kröte schlucken, in sich gehen und schauen, dass er wieder anfängt, Tore zu schießen.“