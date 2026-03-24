Offiziell: Antoine Griezmann wechselt in die USA

„Ich freue mich sehr darauf, dieses neue Kapitel meiner Karriere bei Orlando City zu beginnen“, sagte Griezmann laut Mitteilung seines neuen Teams. „Schon bei meinen ersten Gesprächen mit dem Verein habe ich einen starken Ehrgeiz und eine klare Zukunftsvision gespürt, und das hat mich wirklich angesprochen.“