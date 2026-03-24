Offiziell: Antoine Griezmann wechselt in die USA

Jetzt ist es offiziell: Stürmerstar Antoine Griezmann wechselt im kommenden Juli von Atletico Madrid in die nordamerikanische Profiliga MLS. Dort läuft der französische Weltmeister von 2018 für Orlando City SC auf, bestätige sein künftiges Team am Dienstag entsprechende Gerüchte.
Der 35-jährige Offensivspieler unterschrieb einen Vertrag bis 2028 mit Option auf ein weiteres Jahr.
Griezmann spielt seit 2014 mit einer zweijährigen Unterbrechung bei Atletico Madrid. Bei dem spanischen Hauptstadtklub ist Griezmann mit 211 Toren Rekordtorschütze. 488-mal lief er bisher für die Rojiblancos auf, nur drei Spieler kommen auf mehr Klub-Einsätze. In Spanien spielte Griezmann auch für den FC Barcelona und Real Sociedad.
„Ich freue mich sehr darauf, dieses neue Kapitel meiner Karriere bei Orlando City zu beginnen“, sagte Griezmann laut Mitteilung seines neuen Teams. „Schon bei meinen ersten Gesprächen mit dem Verein habe ich einen starken Ehrgeiz und eine klare Zukunftsvision gespürt, und das hat mich wirklich angesprochen.“
Orlando legte Fehlstart hin
Orlando verlor von den ersten fünf Saisonspielen deren vier und belegt den drittletzten Platz in der Tabelle. Erst vor gut zwei Wochen musste Chefcoach Oscar Pareja wegen des Fehlstarts gehen, Co-Trainer Martin Perelman übernahm interimsmäßig.
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