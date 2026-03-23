Antoine Griezmann verlässt Atletico und Europa

Neues Abenteuer für Antoine Griezmann! Wie Transfer-Experte Fabrizio Romano berichtet, wird der Franzose ab Juli für Orlando City in der nordamerikanischen MLS auf Titeljagd gehen.
Nachdem Atletico Madrid das erste Angebot des Klubs aus Florida abgelehnt haben soll, dürfte es nun zu einer Einigung der beiden Vereine gekommen sein. Griezmann soll demnach bereits diese Woche nach Orlando fliegen, um dort einen Zweijahresvertrag zu unterschreiben.
Seit 2014 kickt der 137-fache Teamspieler Frankreichs mit Ausnahme eines zweijährigen Aufenthalts in Barcelona für die „Rojiblancos“. Seine letzte Saison unter Diego Simeone will Griezmann natürlich mit einem Titel beenden, mit dem Viertelfinal-Ticket in der Champions League sowie dem Finaleinzug in der Copa del Rey hat der 35-Jährige noch zwei realistische Chancen dazu.
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