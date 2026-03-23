Antoine Griezmann verlässt Atletico und Europa

Seit 2014 kickt der 137-fache Teamspieler Frankreichs mit Ausnahme eines zweijährigen Aufenthalts in Barcelona für die „Rojiblancos“. Seine letzte Saison unter Diego Simeone will Griezmann natürlich mit einem Titel beenden, mit dem Viertelfinal-Ticket in der Champions League sowie dem Finaleinzug in der Copa del Rey hat der 35-Jährige noch zwei realistische Chancen dazu.