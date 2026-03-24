Ebreichsdorf kommt in Fahrt – Rückschlag für Ybbs

In der Vorwoche fügte Ebreichsdorf Leader Scheiblingkirchen die erste Saisonniederlage zu – jetzt wurde Langenrohr mit einem 5:0 wieder auf die Heimreise geschickt. Mit dem 1:1 in Stockerau verlor Verfolger Ybbs im Rennen um die Spitze an Boden, da sich Scheiblingkirchen zu einem 2:1 in Schrems mühte. Die Highlights der Runde gibt es im Video.