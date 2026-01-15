Spitzenkandidat auf Parkplatzsuche in Innenstadt

Kontakt mit Schulbehörden

Fündig ist er bei der HTL geworden. Dort stehen – am Rande des Stadtzentrums – 80 Parkplätze zur Verfügung. „Diese sind an Wochenenden und schulfreien Tagen ungenutzt“, so Krumböck. Der ÖVP-Obmann hat daher Kontakt mit den Schulbehörden aufgenommen, ob die Kfz-Flächen auf dem Schulparkplatz an Samstagen und Sonntagen von Kunden der Innenstadt oder Besuchen des nahen Hallenbades genutzt werden könnten.