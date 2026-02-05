Steirische Fliegerhorste werden stark ausgebaut

Neue Radargeräte sollen bis Anfang 2028 eintreffen, die 35-mm-Fliegerabwehrkanonen werden schon ab Mitte 2026 völlig erneuert (etwa um Drohnen besser zu erkennen). Ebenso modernisiert wird die Lenkwaffe „Mistral“, sie dient aber als Platzhalter für die neuen Systeme mit viel größerer Reichweite – circa 50 statt derzeit fünf Kilometer! Die Hoffnung ist, dass die Verträge noch heuer unterschriftsreif werden. Dann könnten 2028 oder 2029 die ersten Systeme in Zeltweg eintreffen.