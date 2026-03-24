Dating-Expertin Mel Schilling mit 54 verstorben

Schilling war seit 2016 fester Bestandteil der Show, beriet Paare als Psychologin und Dating-Expertin – und wurde schnell zum Publikumsliebling. Doch 2023 änderte sich ihr Leben dramatisch: Darmkrebs. Zwar wurde der Tumor zunächst entfernt, doch die Krankheit kehrte zurück – aggressiver als zuvor. Der Krebs breitete sich auf Lunge und Gehirn aus.