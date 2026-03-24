Dating-Expertin Mel Schilling mit 54 verstorben

Große Trauer um Mel Schilling (†54)! Die beliebte Expertin aus der britischen Version von „Hochzeit auf den ersten Blick“ – „Married at First Sight“- ist nach schwerer Krankheit verstorben. Ihr Ehemann bestätigte den Tod der TV-Persönlichkeit in einer bewegenden Erklärung.
Schilling war seit 2016 fester Bestandteil der Show, beriet Paare als Psychologin und Dating-Expertin – und wurde schnell zum Publikumsliebling. Doch 2023 änderte sich ihr Leben dramatisch: Darmkrebs. Zwar wurde der Tumor zunächst entfernt, doch die Krankheit kehrte zurück – aggressiver als zuvor. Der Krebs breitete sich auf Lunge und Gehirn aus.
„Umgeben von Liebe“ gestorben
In einer emotionalen Mitteilung schrieb Ehemann Gareth Brisbane, dass Mel „friedlich, umgeben von Liebe“ gestorben sei. Besonders bewegend: Selbst in ihren letzten Momenten habe sie ihm eine leise Botschaft für ihn und Tochter Maddie zugeflüstert – Worte, die er „für den Rest seines Lebens tragen“ werde.
Zwei Jahre Chemo
Brisbane würdigte die unglaubliche Stärke seiner Frau: Sie sei mit 42 Mutter geworden, habe eine TV-Karriere aufgebaut – und trotz zwei Jahren Chemotherapie „nie geklagt, nie aufgegeben und keinen einzigen Drehtag verpasst“.
Seine Botschaft an die Fans: „Wenn ihr Mel ehren wollt, lebt in vollen Zügen, liebt eure Mitmenschen und regt euch nicht über Kleinigkeiten auf.“ In Großbritannien und Australien hat Schillings Tod große Bestürzung ausgelöst.
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