GrazMuseum: Die Demokratie wird zum Dauerbrenner

Demokratie ein weiteres Jahr im Fokus

Mit der Eröffnung dieser Ausstellung am Mittwoch startet das GrazMuseum auch ins neue Ausstellungsjahr, das so wie das Vorjahr unter dem Motto „Stadt und Demokratie“ steht. So wird etwa die große Ausstellung „Demokratie, heast!“ aufgrund des großen Besucherinteresses um ein Jahr verlängert und mit Blick auf die Gemeinderatswahlen auch laufend aktualisiert. Zudem widmet man sich ab Juni mit der Ausstellung „Morgen war alles besser. Die 70er in Graz“ einem besonders bewegten Jahrzehnt in der Geschichte der Landeshauptstadt. Im Hof des GrazMuseum Schloßberg hingegen ist aktuell eine Baustelle – hier entsteht nämlich ein neuer Wundergarten, der am 12. April bei einem großen Fest eingeweiht wird.