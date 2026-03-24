Drogenrazzia mit Erfolg: 1,5 Kilo Heroin entdeckt

Wiener Polizisten ist am Montagabend ein bedeutender Schlag gegen die heimische Drogenszene gelungen. Was mit der Festnahme eines mutmaßlichen Dealers begann, führte die Einsatzkräfte direkt zu einem Drogenbunker. Dort machten die Beamten einen brisanten Fund: Eine große Menge Heroin wurde sichergestellt.
Was zunächst nach einem kleinen Fang aussah, entpuppte sich rasch als großer Schlag gegen die heimische Drogenszene. Wiener Polizisten stoppten am Montagabend in Wien-Meidling einen 24-jährigen Serben aufgrund eines konkreten Verdachts. Der Mann wurde wegen mutmaßlichen Drogenhandels festgenommen.
Bunkerwohnung in Liesing ausgehoben
Im Zuge der Ermittlungen stellten die Beamten einen Zusammenhang zu einer sogenannten Bunkerwohnung in Wien-Liesing her. Dort wurden sie rasch fündig: Es wurden 5500 Euro Bargeld sichergestellt, außerdem rund 1,5 Kilogramm Heroin sowie etwa 8 Kilogramm Streckmittel.
Anzeige für Käufer
Auch ein mutmaßlicher Käufer geriet ins Visier der Polizei. Der 39-jährige Serbe wurde angezeigt, blieb jedoch auf freiem Fuß. Die Ermittlungen in dem Fall dauern weiterhin an.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.