„Verlorenen“ jungen Leuten den Weg zurück zeigen

Marco träumt davon, Tierarzt zu werden

Einer, der das Projekt fast täglich nutzt, ist der 22-jährige Marco. Seine schwierige Kindheit war geprägt durch Scheidung der Eltern und durch Mobbing, weshalb er auch nie eine Ausbildung abgeschlossen hat. Was er jetzt jedoch ändern möchte: „Ich möchte demnächst eine Lehr mit Matura beginnen“, so der junge Mann. Tierarzt möchte er werden. Oder zumindest mit Tieren arbeiten. „Ich bin offen für alles“, so der leidenschaftliche Stephen-King Fan und Koch.