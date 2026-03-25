„Verlorenen“ jungen Leuten den Weg zurück zeigen

In Wiener Neustadt unterstützt das Projekt „Job-In“ junge Menschen zwischen 18 und 24 Jahre, die aus verschiedenen Gründen weder Job noch Ausbildung haben. Mit gemeinsamen Aktivitäten, Coachings und sozialpädagogischer Unterstützung werden sie im Alltag und bei der Berufsfindung unterstützt.
„Gerade junge Menschen, die aus dem System gefallen sind, dürfen wir nicht allein lassen.“ Mit diesen Worten stellte Landesrätin Susanne Rosenkranz kürzlich das von ihr initiierte Projekt „Job-In“ in Wiener Neustadt vor – ein Projekt, das sich an junge Erwachsene zwischen 18 und 24 Jahren wendet, die weder in Ausbildung noch in Arbeit sind.
Botschaft: Jeder kann einfach hereinschauen
Der freundliche Eingang direkt am Hauptplatz ist bewusst niederschwellig gestaltet. Jeder kann einfach vorbeikommen. „Manche schauen einfach rein, um das WLAN zu nutzen, um eine Runde zu wuzzeln oder mit uns gemeinsam zu kochen“, erzählt Projektleiterin Ulrike Siegl. Dadurch wächst das Vertrauen und für die jungen Leute entstehen neue Perspektiven.
Durch persönliches Coaching und sozialpädagogische Begleitung werden die jungen Leute Schritt für Schritt zurück in ein selbstbestimmtes Leben geführt.
Ulrike Siegl, Projektleiterin Job-In
Bild: Doris Seebacher
Sie und ihr Team bestehend aus derzeit fünf Sozialarbeitern gehen dafür auch aktiv auf die Straße– zum Bahnhof, in Parks oder Parkhäuser - dorthin, wo sich viele dieser Jugendlichen aufhalten und sonst oft übersehen werden.
Marco träumt davon, Tierarzt zu werden
Einer, der das Projekt fast täglich nutzt, ist der 22-jährige Marco. Seine schwierige Kindheit war geprägt durch Scheidung der Eltern und durch Mobbing, weshalb er auch nie eine Ausbildung abgeschlossen hat. Was er jetzt jedoch ändern möchte: „Ich möchte demnächst eine Lehr mit Matura beginnen“, so der junge Mann. Tierarzt möchte er werden. Oder zumindest mit Tieren arbeiten. „Ich bin offen für alles“, so der leidenschaftliche Stephen-King Fan und Koch.
„Jeder junge Mensch verdient eine echte Chance“, erklärt Rosenkranz das Hauptziel dieses Vorzeigeprojekts.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.