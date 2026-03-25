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Einfach vorbeikommen

„Verlorenen“ jungen Leuten den Weg zurück zeigen

Niederösterreich
25.03.2026 16:00
Zahlreiche junge Leute wie Marco (li.) nutzen das Angebot. Landesrätin Susanne Rosenkranz ...
Zahlreiche junge Leute wie Marco (li.) nutzen das Angebot. Landesrätin Susanne Rosenkranz initiierte das Projekt, bei der junge Leute zwischen 18 und 24 auf das Leben und auf ihre Zukunft vorbereitet werden.(Bild: Krone KREATIV/Doris Seebacher)
Porträt von Doris Seebacher
Von Doris Seebacher

In Wiener Neustadt unterstützt das Projekt „Job-In“  junge Menschen zwischen 18 und 24 Jahre,  die aus verschiedenen Gründen weder Job noch Ausbildung haben.  Mit gemeinsamen Aktivitäten, Coachings und sozialpädagogischer Unterstützung werden sie im Alltag und bei der Berufsfindung unterstützt. 

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„Gerade junge Menschen, die aus dem System gefallen sind, dürfen wir nicht allein lassen.“ Mit diesen Worten stellte Landesrätin Susanne Rosenkranz kürzlich das von ihr initiierte Projekt „Job-In“ in Wiener Neustadt vor – ein Projekt, das sich an junge Erwachsene zwischen 18 und 24 Jahren wendet, die weder in Ausbildung noch in Arbeit sind.

Botschaft: Jeder kann einfach hereinschauen
Der freundliche Eingang direkt am Hauptplatz ist bewusst niederschwellig gestaltet. Jeder kann einfach vorbeikommen. „Manche schauen einfach rein, um das WLAN zu nutzen, um eine Runde zu wuzzeln oder mit uns gemeinsam zu kochen“, erzählt Projektleiterin Ulrike Siegl. Dadurch wächst das Vertrauen und für die jungen Leute entstehen neue Perspektiven.  

Landesrätin Susanne Rosenkranz im Gespräch mit Projektleiterin Ulrike Siegl.
Landesrätin Susanne Rosenkranz im Gespräch mit Projektleiterin Ulrike Siegl.(Bild: Doris Seebacher)
Kochen, Lesefrühstück oder auch Fußballspielen im Park stehen jede Woche am Programm.
Kochen, Lesefrühstück oder auch Fußballspielen im Park stehen jede Woche am Programm.(Bild: Doris Seebacher)
Sozialarbeiter Verena Auenheimer, Julia Scheider, und Oskar Todt (2.v.r.) sowie Projektleiterin ...
Sozialarbeiter Verena Auenheimer, Julia Scheider, und Oskar Todt (2.v.r.) sowie Projektleiterin Ulrike Sielg (re.) mit regelmäßigem Besucher Christian (Mitte) vor der Location am Wiener Neustädter Hauptplatz 14.(Bild: Doris Seebacher)
Christian (li.) schaut regelmäßig vorbei, um eine Runde mit Sozialarbeiter Oskar Todt zu ...
Christian (li.) schaut regelmäßig vorbei, um eine Runde mit Sozialarbeiter Oskar Todt zu wuzzeln.(Bild: Doris Seebacher)
Auch kreative Arbeiten stehen regelmäßig am Programm.
Auch kreative Arbeiten stehen regelmäßig am Programm.(Bild: Doris Seebacher)
Sozialarbeiter Rana Baghdadi
Sozialarbeiter Rana Baghdadi(Bild: Doris Seebacher)
Susanne Rosenkranz hat dieses Projekt initiiert.
Susanne Rosenkranz hat dieses Projekt initiiert.(Bild: Doris Seebacher)
Immer wieder wird gemeinsam gekocht und gegessen.
Immer wieder wird gemeinsam gekocht und gegessen.(Bild: Doris Seebacher)
Zitat Icon

Durch persönliches Coaching und sozialpädagogische Begleitung werden die jungen Leute Schritt für Schritt zurück in ein selbstbestimmtes Leben geführt.

Ulrike Siegl, Projektleiterin Job-In

Bild: Doris Seebacher

Sie und ihr Team bestehend aus derzeit fünf Sozialarbeitern gehen dafür auch aktiv auf die Straße– zum Bahnhof, in Parks oder Parkhäuser - dorthin, wo sich viele dieser Jugendlichen aufhalten und sonst oft übersehen werden.

Marco träumt davon, Tierarzt zu werden
Einer, der das Projekt fast täglich nutzt, ist der 22-jährige Marco. Seine schwierige Kindheit war geprägt durch Scheidung der Eltern und durch Mobbing, weshalb er auch nie eine Ausbildung abgeschlossen hat. Was er jetzt jedoch ändern möchte: „Ich möchte demnächst eine Lehr mit Matura beginnen“, so der junge Mann. Tierarzt möchte er werden. Oder zumindest mit Tieren arbeiten. „Ich bin offen für alles“, so der leidenschaftliche Stephen-King Fan und Koch.

„Jeder junge Mensch verdient eine echte Chance“, erklärt Rosenkranz das Hauptziel  dieses Vorzeigeprojekts. 

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