US-Ölraffinerie explodiert: Warnung an Bevölkerung

Um die Sicherheit aller Anrainer in der Umgebung zu gewährleisten, werde „die sofortige Anweisung erteilt, an Ort und Stelle Schutz zu suchen“, hieß es am Montag seitens der Katastrophenschutzbehörde in Port Arthur. Diese Warnung gelte für ein großes Gebiet rund um die Ölanlage. In Berichten von Lokalmedien waren hohe Flammen und eine schwarze Rauchwolke zu sehen, die aus der Raffinerie aufstieg. Anrainer berichteten von einem lauten Knall, der die Fenster erzittern ließ.