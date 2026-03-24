Zwischenfall in Texas
US-Ölraffinerie explodiert: Warnung an Bevölkerung
Aus bisher unbekannten Gründen hat sich in einer Erdölraffinerie im US-Staat Texas eine Explosion ereignet. Dem Vernehmen nach befinden sich alle Mitarbeiter in Sicherheit, über Verletzte gibt es bisher keine Angaben. An die in den angrenzenden Ortschaften wohnenden Menschen erging eine Gesundheitswarnung.
Um die Sicherheit aller Anrainer in der Umgebung zu gewährleisten, werde „die sofortige Anweisung erteilt, an Ort und Stelle Schutz zu suchen“, hieß es am Montag seitens der Katastrophenschutzbehörde in Port Arthur. Diese Warnung gelte für ein großes Gebiet rund um die Ölanlage. In Berichten von Lokalmedien waren hohe Flammen und eine schwarze Rauchwolke zu sehen, die aus der Raffinerie aufstieg. Anrainer berichteten von einem lauten Knall, der die Fenster erzittern ließ.
800 Personen in Anlage beschäftigt
Die Raffinerie in Port Arthur liegt etwa 145 Kilometer östlich von Houston und beschäftigt der Website des Unternehmens Valero zufolge fast 800 Mitarbeiter. Dort werden demnach „schweres (saures) Rohöl und andere Rohstoffe zu Benzin, Diesel und Düsentreibstoff“ verarbeitet.
Schweres Rohöl hat einen vergleichsweise hohen Schwefelgehalt von mehr als 0,5 Prozent. Das erklärt wohl auch den nun in der Umgebung wahrgenommenen Geruch von „faulen Eiern“. Täglich würden in der Raffinerie etwa 435.000 Barrel umgeschlagen.
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