Zum Jubiläum fließen die Abschiedstränen

Der Mannschaft aus der Donaustadt fehlt es eigentlich an allem, „primär aber an Spielern“. Gemeinsam mit seiner 83-jährigen Mutter versucht Wolf, den Verein am Leben zu erhalten. Dass andere Mannschaften von Sponsoren profitieren, davon kann der 49-Jährige nur träumen. „Wir leben von den Mitgliedsbeiträgen unserer Spieler, es ist sich bis jetzt gerade so ausgegangen.“