Patentamt: Österreich wieder deutlich innovativer

Auf Platz zwei folgt „Digitale Kommunikation“ mit 17.802 Anmeldungen, zu der unter anderem die Mobilfunknetze zählen, mit einem Zuwachs von 11,4 Prozent, was auch auf das Rennen um die Entwicklung von 6G-Technologien zurückzuführen sei. Innovationen im Bereich Batterien (plus 14,6 Prozent) wiederum treiben „Elektrische Maschinen, Geräte, Energie“ (plus 5,3 Prozent auf 16.997 Anmeldungen). Hier führen den Angaben zufolge Südkorea, China und Japan. Insgesamt würde Europa in acht der zehn wichtigsten Technologiebereiche die Nase vorne haben.