Dieser Verein zeigt Herz für Kinder in Tansania

Als erster Klub in Europa unterstützt Gmunden das Pamoja Basketball Project in Arusha, durch das auch Kinder aus einkommensschwachen Familien Zugang zum Sport und somit zu Bildungschancen und einem besseren Lebensweg erhalten sollen.
Auf Swahili bedeutet es „gemeinsam“ oder „zusammen“ – und passend dazu hoffen die Swans Gmunden mit der Unterstützung der eigenen Fans nun ein wichtiger Teil des Pamoja Basketball Projects in Tansania zu werden.
Das Projekt wurde ursprünglich 2013 von Phabian Mjarifu, der selbst ein Basketball-Stipendium erhielt und erlebte, wie sehr Sport Bildungschancen und Lebenswege verändern kann, gegründet. „Er will nun auch anderen Kindern eine Perspektive geben. Wir sind durch Wirtschaftsbeirat Josch Kiener darauf aufmerksam geworden und wollen nun einen Anteil leisten“, sagt Swans-Mitarbeiterin Irene Gerhardinger, die betont, dass Gmunden der erste Klub in Europa ist, der die Basketball-Kids aus Arusha unterstützt.
Spendenbox bei Heimspiel
„Wir wollen zuerst Sachspenden wie Basketbälle, Schuhe und Bekleidung sammeln, denn die Kinder spielen dort barfuß und mit Bällen, die schon komplett hinüber sind. Und wir wollen mit unserem Nachwuchs eine Veranstaltung machen, wo wir auch Geld sammeln werden“, so Gerhardinger. Zudem wird man beim nächsten Heimspiel am Samstag gegen St. Pölten über das Projekt informieren und eine Spendenbox aufstellen.
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