Dieser Verein zeigt Herz für Kinder in Tansania

Das Projekt wurde ursprünglich 2013 von Phabian Mjarifu, der selbst ein Basketball-Stipendium erhielt und erlebte, wie sehr Sport Bildungschancen und Lebenswege verändern kann, gegründet. „Er will nun auch anderen Kindern eine Perspektive geben. Wir sind durch Wirtschaftsbeirat Josch Kiener darauf aufmerksam geworden und wollen nun einen Anteil leisten“, sagt Swans-Mitarbeiterin Irene Gerhardinger, die betont, dass Gmunden der erste Klub in Europa ist, der die Basketball-Kids aus Arusha unterstützt.