Wie ein Strudelteig

Der Videobeweis, Verletzungen und Wechsel ziehen die Spiele wie einen Strudelteig in die Länge, jetzt kommen zwei Trinkpausen dazu. Die Fans reagierten auf die neue Verordnung im Happel-Stadion vereinzelt mit Pfiffen. Irgendwie verständlich. Weil es scheint, dass der Spielrhythmus zerstört wird, sich die Unterbrechungen optimal für TV-Stationen eignen, um zusätzliche Werbeblöcke zu schalten – und Trainer die Chance haben, in den Time-outs noch aktiver ins Coaching einzugreifen.