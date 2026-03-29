Ganz faule Ausrede: 2,26 Promille nach zwei Bier

Lenker schnell ausgeforscht

Allerdings fand die Polizei später Fragmente des Kennzeichens und konnte so recht schnell den Unfalllenker ausforschen. Bei der Befragung bestätigte er den Beamten, dass er mit seinem Auto ausgeparkt und dann nach Hause gefahren sei. Dass er angefahren war, habe er nicht bemerkt.