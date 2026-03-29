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Nach Fahrerflucht

Ganz faule Ausrede: 2,26 Promille nach zwei Bier

Oberösterreich
29.03.2026 11:00
Der Alkoholtest brachte ein eindeutiges Ergebnis. (Symbolfoto)
Der Alkoholtest brachte ein eindeutiges Ergebnis. (Symbolfoto)(Bild: sos)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

Das war ein ganz billiger Rausch! In Losenstein (Oberösterreich) war ein 32-Jähriger beim Ausparken bei einem anderen Auto angefahren und dann einfach davongefahren. Die Polizei forschte den Mann aus und musste sich dann auch noch eine ganze hanebüchene Ausrede anhören.

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Der 32-Jährige aus Reichraming beschädigte am Samstag gegen 20.30 Uhr beim Rückwärtsausparken mit seinem Auto ein in Losenstein geparktes Auto im Frontbereich leicht. Obwohl er Teile eines Rückstrahlers beim Anprall verlor, setzte er laut einem Zeugen die Fahrt fort, ohne anzuhalten. Er verständigte auch nicht die nächste Polizeidienststelle.

Lenker schnell ausgeforscht
Allerdings fand die Polizei später Fragmente des Kennzeichens und konnte so recht schnell den Unfalllenker ausforschen. Bei der Befragung bestätigte er den Beamten, dass er mit seinem Auto ausgeparkt und dann nach Hause gefahren sei. Dass er angefahren war, habe er nicht bemerkt.

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Danach zwei Flaschen Bier getrunken
Er habe bis dahin allerdings nichts getrunken, zu Hause habe er dann zwei Flaschen Bier geleert. Die Ausrede hielt aber nicht lange. Ein durchgeführter Alkotest verlief mit 2,26 Promille eindeutig positiv. Die Lenkberechtigung wurde dem 32-Jährigen vorläufig abgenommen. 

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