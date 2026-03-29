Zweites Baby ist da: Kennen Sie diese Mama noch?

Beruflich hielt es Weirather auch nach dem Karriereende im Skizirkus. Für das Schweizer Fernsehen war sie zuletzt als Expertin tätig. Wenn auch in jüngerer Vergangenheit aufgrund der Schwangerschaft etwas seltener. Wie gut, dass die Saison jetzt zu Ende ist. Und Tina Weirather ihre volle Aufmerksamkeit dem Baby widmen kann.