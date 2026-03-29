Zweites Baby ist da: Kennen Sie diese Mama noch?

Anna Veith gratuliert ebenso via Instagram wie Lindsey Vonn. Kein Wunder, ist der Anlass doch ein höchst erfreulicher. Aber haben Sie die ehemalige erfolgreiche Skifahrerin noch erkannt, die sich über Baby Nummer zwei freut?
Ganz richtig, es ist Tina Weirather, ihres Zeichens neunfache Weltcupsiegerin und Gewinnerin des Super-G-Weltcups 2018. 2020 gab war Schluss: Da beendete die heute (noch) 36-jährige Liechtensteinerin nach 222 Weltcuprennen ihre Karriere.
Zeit steht still
Seither hat sich einiges getan. 2022 heiratete Weirather ihren Partner Fabio Nay. 2024 kam der erste gemeinsame Sohn Lio zur Welt. Und jetzt ist die Familie vierköpfig. Baby Nummer zwei, Geschlecht und Name der Öffentlichkeit (noch) unbekannt, ist da. Und die Zeit steht still, schreibt Weirather auf Instagram.
Die Gratulanten kommen zahlreich daher. Und sind mitunter sehr prominent. Lindsey Vonn, Anna Veith, Frida Hansdotter, Felix Neureuther – sie alle kommentieren mit Herzerln und Glückwünschen. Schön.
Beruflich hielt es Weirather auch nach dem Karriereende im Skizirkus. Für das Schweizer Fernsehen war sie zuletzt als Expertin tätig. Wenn auch in jüngerer Vergangenheit aufgrund der Schwangerschaft etwas seltener. Wie gut, dass die Saison jetzt zu Ende ist. Und Tina Weirather ihre volle Aufmerksamkeit dem Baby widmen kann.
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