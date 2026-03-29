Die Osterjause macht die Mega-Pause erträglicher

Nach dem Abstieg von der World Tour kämpft Lukas Nemecz diese Saison um das Comeback. Nach den Plätzen 55 und 32 in Südafrika sowie Rang 66 in Kenia spielte der Grazer Golf-Pro zuletzt in Indien groß auf. Platz vier, rund 15.500 Euro Preisgeld! Das beste Saisonergebnis auf der HotelPlanner Tour überraschte sogar Nemecz selbst.
„Denn ich habe in den Trainingstagen davor gar kein gutes Gefühl gehabt. Der Schwung hat sich nicht gut angefühlt, auch die Schläge waren ausbaufähig. Und auch mein Grund-Selbstvertrauen war nicht vorhanden, da ich wegen der Pause drei Wochen keinen Wettkampf bestreiten konnte. Normalerweise ist es bei mir so, dass mich mein Gefühl nicht trügt. Doch in Indien ist es beim Turnier dann doch super gelaufen, ist mir der Knopf quasi aufgegangen“, schmunzelt Nemecz. „Das kurze Spiel, das Putten und auch die Schläge unter 120 Meter haben gut funktioniert“, sagt der Steirer, der nach dem Top-Resultat in Indien in der Rangliste auf Platz 16 liegt.
Die Formkurve beim 36-Jährigen zeigt nach oben, aber ausgerechnet jetzt muss er pausieren. Aufgrund des Krieges fielen die Turniere in Abu Dhabi und Dubai ins Wasser. „Sechs Wochen kein Wettkampf ist nicht ideal, aber ich nütze diese Gelegenheit, um daheim gut zu arbeiten. Der große Vorteil ist, dass man hierzulande schon Golf spielen kann. Ich war zu Ostern wegen Turnieren schon so oft nicht daheim, diesmal kann ich wenigstens eine Osterjause schnabulieren“, zwinkert Nemecz.
Die heimische Turnierserie passt perfekt. Es wäre schön, wenn ich meinen fünften Gesamtsieg schaffen könnte.
Golf-Pro Lukas Nemecz
Die Stärkung wird nicht schaden, denn nach der Mega-Pause geht es für den Pro Schlag auf Schlag weiter. „In 24 Wochen stehen 23 Events auf dem Programm, das eine oder andere werde ich natürlich auslassen. Ende Mai in Dänemark starte ich definitiv nicht. Der Platz liegt mir nicht, dort habe ich noch nie gut abgeschnitten.“
Ein Fixpunkt dagegen: Der Audi Circuit, der im April wieder in der Steiermark und Kärnten stattfindet. „Die heimische Turnierserie passt perfekt. Es wäre schön, wenn ich meinen fünften Gesamtsieg schaffen könnte.“
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