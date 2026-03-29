Die Osterjause macht die Mega-Pause erträglicher

„Denn ich habe in den Trainingstagen davor gar kein gutes Gefühl gehabt. Der Schwung hat sich nicht gut angefühlt, auch die Schläge waren ausbaufähig. Und auch mein Grund-Selbstvertrauen war nicht vorhanden, da ich wegen der Pause drei Wochen keinen Wettkampf bestreiten konnte. Normalerweise ist es bei mir so, dass mich mein Gefühl nicht trügt. Doch in Indien ist es beim Turnier dann doch super gelaufen, ist mir der Knopf quasi aufgegangen“, schmunzelt Nemecz. „Das kurze Spiel, das Putten und auch die Schläge unter 120 Meter haben gut funktioniert“, sagt der Steirer, der nach dem Top-Resultat in Indien in der Rangliste auf Platz 16 liegt.