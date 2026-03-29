Autolenker rast auf Polizisten zu – „Seitensprung“

Gefährliche Szenen spielten sich am späten Samstagabend im Tiroler Unterland ab: Ein offensichtlich beeinträchtigter Autolenker raste auf Polizisten zu, die ihn aufhalten wollten. Eine Polizistin konnte sich nur durch seinen Sprung zur Seite retten. Der Verdächtige – ein Einheimischer (57) – konnte letztlich nur durch eingerichtete Straßensperren gestoppt werden.