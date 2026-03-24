Graf gönnte sich Luxus-Urlaub, zahlte aber nicht

Schon bei der Anzahlung knausrig

Kostenpunkt für gut eine Woche in zwei edlen Suiten: mehr als 21.000 Euro! Doch schon bei der Anzahlung zeigte sich der Angeklagte knausrig. Statt der beim Jahreswechsel üblichen 50 Prozent überwies er lediglich 5000 Euro. Den Rest blieb er dann überhaupt bis heute schuldig.