Urlauber nach Attacke beim Après-Ski bewusstlos

Mit Hinterkopf gegen Metallsockel

Kurz vor Mitternacht gerieten in einem Lokal im Ortszentrum von Mayrhofen ein unbekannter Mann und der Urlauber aus Belgien in Streit. Worum es dabei ging, ist nicht bekannt. Jedenfalls habe der Unbekannte dem 35-Jährigen einen derart heftigen Schlag ins Gesicht verpasst, dass dieser stürzte und mit dem Hinterkopf gegen einen mit einer Metallschiene umrandeten Sockel aufschlug.