Urlauber nach Attacke beim Après-Ski bewusstlos

Die Serie von Gewaltexzessen in Tiroler Après-Ski-Lokalen nimmt weiter kein Ende: In der Nacht auf Sonntag kam es im Zillertal zu einer blutigen Attacke. Das Opfer – ein 35-jähriger Belgier – verlor dabei sogar das Bewusstsein. Er musste ins Krankenhaus eingeliefert werden. Vom Angreifer fehlt jede Spur – nach ihm wird gefahndet.
„Kein Tag ohne Gewaltexzesse bei Après-Ski-Partys“, titelte die „Krone“ am Samstag nach einer ganzen Reihe von Vorfällen zuletzt in Tirol. Und sie könnte es am Sonntag schon wieder tun. Erneut kam es zu einer blutigen Auseinandersetzung – diesmal im Zillertal.
Mit Hinterkopf gegen Metallsockel
Kurz vor Mitternacht gerieten in einem Lokal im Ortszentrum von Mayrhofen ein unbekannter Mann und der Urlauber aus Belgien in Streit. Worum es dabei ging, ist nicht bekannt. Jedenfalls habe der Unbekannte dem 35-Jährigen einen derart heftigen Schlag ins Gesicht verpasst, dass dieser stürzte und mit dem Hinterkopf gegen einen mit einer Metallschiene umrandeten Sockel aufschlug.
Der Belgier zog sich dabei eine stark blutende Wunde am Kopf zu. Er verlor das Bewusstsein.
„Der Belgier zog sich dabei eine stark blutende Wunde am Kopf zu. Er verlor das Bewusstsein“, schildert die Polizei die dramatischen Szenen. Während andere Gäste Erste Hilfe leisteten, machte sich der Angreifer aus dem Staub und ließ den Bewusstlosen einfach zurück.
Fahndung nach Täter bislang erfolglos
Der Schwerverletzte wurde schließlich nach der Erstversorgung durch die alarmierte Rettung ins Krankenhaus Schwaz eingeliefert. Eine Fahndung nach dem Täter verlief bis dato erfolglos. Ermittlungen sind im Gange.
Gewaltexzesse und Prügelorgien beim Après-Ski stehen derzeit in Tirol leider auf der Tagesordnung. Am Freitagabend forderte ein „Ländermatch“ zwischen Urlaubergruppen aus Deutschland und den Niederlanden in Ellmau (Bezirk Kufstein) zwei Verletzte. In Söll (ebenfalls Bezirk Kufstein) wurde einem 30-jährigen Deutschen am Donnerstagabend ein voller Bierkrug über den Kopf gezogen. Das Opfer erlitt eine klaffende Platzwunde.
Brutale Szenen auch in Sölden im Ötztal – ebenfalls am Donnerstagabend: Ein niederländisches Duo wurde von zwei Unbekannten angegriffen. Als ein Opfer am Boden lag, habe einer der Unbekannten ihm mit dem Skischuh ins Gesicht getreten. Außerdem wurden beide Holländer mit Skiern attackiert. Sie erlitten Verletzungen wie Schnitt- und Platzwunden.
Wild auch ein Vorfall, zu dem es am Mittwochabend in Westendorf im Bezirk Kitzbühel gekommen war. Ein unbekannter Angreifer verpasste einem niederländischen Tirol-Urlauber beim Après-Ski einen derart heftigen Faustschlag ins Gesicht, dass dieser schwere Verletzungen am und im Auge erlitt. Das 46-jährige Opfer muss nun offenbar um sein Augenlicht bangen.
