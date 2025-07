Bub plante Terror am Westbahnhof fürs „Paradies“

Unter strengen Sicherheitsvorkehrungen wird am Montag am Wiener Landl gegen einen 15-jährigen Anhänger der radikalen Terror-Miliz „Islamischer Staat“ (IS) verhandelt. Der zierliche, kindlich wirkende Bub hatte den Wiener Westbahnhof als Anschlagsziel im Visier. Im Prozess gibt es erschütternde Einblicke, wie er sich radikalisierte.