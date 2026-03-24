Nach Gefahr im Verzug: Brücke jetzt wieder offen

Gleichzeitig hat man Gespräche zur Generalsanierung begonnen – unter anderem mit dem Bundesdenkmalamt. Es geht um die Genehmigung, um technische Fragen und um die Finanzierung. Zwischen einer und eineinhalb Millionen Euro gilt es aufzubringen, Land und Denkmalamt sind gefordert. Die umfassenden Arbeiten dürften erst in drei bis vier Jahren beginnen.