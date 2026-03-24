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„Frühling der Chancen“

Kongress zeigt Wege zu Klarheit und innerer Stärke

Freizeit
24.03.2026 09:12
Porträt von krone.tv
Von krone.tv

In Marchtrenk in Oberösterreich fand am Wochenende der Kongress „Frühling der unbegrenzten Möglichkeiten“ statt – ein Event voller Inspiration, Musik und Begegnungen. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer konnten ihre innere Kraft spüren, Neues ausprobieren und persönliche Impulse für ihr Leben mitnehmen.

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