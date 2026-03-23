Post startet mit erstem E-Lkw in der Steiermark

Zwei- bis dreimal so teuer

Bereits vor zwei Jahren nahmen in Wien die allerersten E-Lkw der Post Fahrt auf. Jetzt kamen neben jenem in der Steiermark auch ein Laster in Tirol sowie zwei weitere in Wien dazu. Die Ausschreibung entschied MAN für sich. Kostenpunkt für die vier neuen Strom-Lkw samt Ladeinfrastruktur: über 1,7 Millionen Euro. „Im Vergleich zu herkömmlichen Diesel-Lkw haben wir hier noch den zwei- bis dreifachen Kostenfaktor“, so Umundum.