Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Fährt mit Ökostrom

Post startet mit erstem E-Lkw in der Steiermark

Steiermark
23.03.2026 15:45
Premiere beim Post-Logistikzentrum Kalsdorf: Der erste E-Lkw geht in Betrieb. Am Foto: ...
Premiere beim Post-Logistikzentrum Kalsdorf: Der erste E-Lkw geht in Betrieb. Am Foto: Post-Logistikvorstand Peter Umundum (li.) und Rudi Kuchta (GF MAN Truck & Bus Vertrieb Österreich)(Bild: Jürgen Fuchs)
Porträt von Hannes Baumgartner
Von Hannes Baumgartner

Grüner Meilenstein unter gelber Flagge: Beim Post-Logistikzentrum in Kalsdorf bei Graz nimmt jetzt der erste Strom-Lastwagen den Betrieb auf. Insgesamt sind damit in Österreich sechs E-Lkw der Post unterwegs. 

0 Kommentare

Dass die Österreichische Post ihre neuen E-Lkw just in einer Zeit ausrollt, in der die Spritpreise infolge des Nahost-Kriegs auf Rekordhöhen klettern, ist wohl ein Zufall – der den Elektrifizierungs-Kurs des Konzerns aber klar bestätigt.

Die Post setzt seit mehr als zehn Jahren konsequent auf E-Mobilität. So wurde etwa in Graz bereits Ende 2021 der gesamte Zustell-Fuhrpark auf Elektro-Fahrzeuge umgestellt. Am Montag erfolgte nun beim Logistikzentrum in Kalsdorf die nächste Premiere: Der erste vollelektrische Post-Lkw der Steiermark nahm den Betrieb auf.

Sechs Batteriepacks sorgen im MAN eTGS für eine Kapazität von 560 Kilowattstunden.
Sechs Batteriepacks sorgen im MAN eTGS für eine Kapazität von 560 Kilowattstunden.(Bild: Jürgen Fuchs)
Ein Blick ins Cockpit des nagelneuen E-Lkw.
Ein Blick ins Cockpit des nagelneuen E-Lkw.(Bild: Jürgen Fuchs)

Strom aus eigenen PV-Anlagen
Der Lastwagen mit einer Reichweite von bis zu 400 Kilometern kommt von Kalsdorf aus bei Abholungen aus Postfilialen und Firmen sowie dem Transport von Paketen und Briefen zu Zustellbasen zum Einsatz. Zwei neue 400-Megawatt-Schnellladestationen beim Logistikzentrum sorgen für schnelles „Auftanken“.

Dafür fließt laut Post zu 100 Prozent Öko-Strom aus Österreich in die Batterien. „Mit laufend steigendem Anteil aus unseren eigenen PV-Anlagen, wie wir sie auch hier in Kalsdorf haben“, sagt Post-Logistikvorstand Peter Umundum.

Das können die neuen E-Lkw

  • Die neuen E-Lkw der Post – MAN eTGS – sind mit sechs Batteriepacks mit einer Gesamtkapazität von 560 Kilowattstunden ausgestattet.
  • Damit schaffen sie eine Reichweite von bis zu 400 Kilometern.
  • Angetrieben werden die Lkw von einem Synchron-Elektromotor mit einer Leistung von 400 Kilowatt, der ein Zuggewicht von bis zu 44 Tonnen ermöglicht. 
  • Mit den neu errichteten Schnellladestationen kann der MAN eTGS in knapp 90 Minuten von 20 auf 80 Prozent Batteriestand aufgeladen werden.

Zwei- bis dreimal so teuer
Bereits vor zwei Jahren nahmen in Wien die allerersten E-Lkw der Post Fahrt auf. Jetzt kamen neben jenem in der Steiermark auch ein Laster in Tirol sowie zwei weitere in Wien dazu. Die Ausschreibung entschied MAN für sich. Kostenpunkt für die vier neuen Strom-Lkw samt Ladeinfrastruktur: über 1,7 Millionen Euro. „Im Vergleich zu herkömmlichen Diesel-Lkw haben wir hier noch den zwei- bis dreifachen Kostenfaktor“, so Umundum.

Ohne ein umfangreiches Förderprogramm von EU und Bund wäre die Investition auch nicht möglich.

Lesen Sie auch:
Strom tanken: EVN-TEchnikvorstand Stefan Stallinger und Peter Umundum von der Post.
Pilotprojekt startet
Energiezukunft: Postautos als Stromspeicher
13.03.2026
Emissionsfreie Briefe
Warum Post am Airport auf flüsterleise Lkw setzt
24.06.2024

Bei den Zustellfahrzeugen der Post ist inzwischen gut die Hälfte elektrisch unterwegs. Bis 2030 lautet das Ziel komplett CO2-neutrale Zustellung. Auch die Schwerfahrzeugflotte soll Schritt für Schritt vollelektrisch werden.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Steiermark
23.03.2026 15:45
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

Ölspeicher im US-Staat Texas
Energieagentur warnt:
Schwerste Energiekrise seit Jahrzehnten möglich
Schauspielerin und Fernsehmoderatorin Collien Fernandes (44) hat für Sonntag eine Demonstration ...
Gegen sexuelle Gewalt
„Echte Konsequenzen“: Fernandes kündigt Demo an
E-Mopeds werden ab Oktober unter die Kategorie der Kraftfahrzeuge gereiht (Symbolbild).
Strengere Regeln fix
E-Mopeds dürfen keine Fahrradwege mehr benutzen
Fund in Flughafen-Shop
Kunde entdeckt zwischen Stofftieren Beutelratte
„Explosiver Charakter”
England: Rasanter Meningitis-Ausbruch beispiellos
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Politik
Drama am Stubaier Gletscher: Spitzenpolitiker tot
116.860 mal gelesen
Carsten Träger war jahrelang Mitglied des Bundestags und seit Mai 2025 Parlamentarischer ...
Gericht
Jacqueline Lugner: „Mein Vater brauchte Hilfe“
104.394 mal gelesen
Witwe Simone Lugner (links mit Anwalt Höllwarth) wurde im Justizpalast ebenso befragt wie ...
Kolumnen
Gefährliche Drohung gegenüber den Österreichern
100.575 mal gelesen
Schon Tankfüllung und Lebensmittelpreise belasten, bald soll noch mehr gespart werden.
Kolumnen
Gefährliche Drohung gegenüber den Österreichern
1886 mal kommentiert
Schon Tankfüllung und Lebensmittelpreise belasten, bald soll noch mehr gespart werden.
Außenpolitik
Trump stellt den Mullahs 48-Stunden-Ultimatum
961 mal kommentiert
US-Präsident Donald Trump hat den Mullahs im Iran gedroht, Energieanlagen anzugreifen, sollten ...
Außenpolitik
35-jähriger Grüner wird Bürgermeister von München
930 mal kommentiert
Dominik Krause (rechts) küsst bei der Wahlfeier der Grünen seinen Lebensgefährten auf der Bühne.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf