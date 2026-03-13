Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Pilotprojekt startet

Energiezukunft: Postautos als Stromspeicher

Niederösterreich
13.03.2026 15:00
Strom tanken: EVN-TEchnikvorstand Stefan Stallinger und Peter Umundum von der Post.
Strom tanken: EVN-TEchnikvorstand Stefan Stallinger und Peter Umundum von der Post.(Bild: Österreichische Post AG)
Porträt von Mark Perry
Porträt von Lukas Lusetzky
Von Mark Perry und Lukas Lusetzky

Völlig neue Wege bei der Energieversorgung gehen nun Post und EVN gemeinsam. Ein Pilotprojekt soll das Netz entlasten und für Energiesicherheit sorgen.

0 Kommentare

An der Donau bei Mautern surrt jetzt ein ungewöhnlicher Energietest: Postautos sollen künftig nicht nur Strom tanken, sondern bei Bedarf auch wieder abgeben.

Die Zukunft der Energieversorgung könnte künftig tatsächlich auf vier Rädern rollen - und gelb lackiert sein. Denn die Österreichische Post, die EVN und Netz Niederösterreich starten jetzt ein ungewöhnliches Pilotprojekt: Postfuchs-Elektrofahrzeuge werden dabei nicht nur geladen, sondern sollen auch Strom wieder ins Netz zurückspeisen.

Autos werden zu mobilen Batteriespeichern
Beim sogenannten bidirektionalen Laden – auch „Vehicle-to-Grid“ genannt – werden zur Stunde vorerst einmal fünf E-Transporter der Marke Maxus an speziellen Wallboxen getestet. Während die Fahrzeuge tagsüber unterwegs sind, erzeugt eine Photovoltaikanlage am Dach der Postbasis Strom. Stehen die Fahrzeuge später auf ihren Ladeplätzen, etwa am Nachmittag oder am Wochenende, wird diese Energie in ihren Batterien gespeichert. Bei Bedarf kann sie später wieder ins Stromnetz abgegeben werden.

Vision: Große Batterie aus vielen kleinen

Die Idee dahinter: Viele einzelne Fahrzeugbatterien könnten gemeinsam zu einem großen, mobilen Stromspeicher werden. „Wenn der Praxistest gelingt, könnte unsere E-Flotte zu einem dezentralisierten Speichersystem werden“, erklärt Post-Vorstand Peter Umundum. Immerhin betreibt das Unternehmen bereits mehr als 6000 Elektrofahrzeuge sowie Photovoltaikanlagen mit mehr als 20 Megawatt Leistung.

Schritt Richtung Energiesystem der Zukunft

Auch bei der EVN sieht man darin einen wichtigen Schritt für das Energiesystem der Zukunft. Technikvorstand Stefan Stallinger betont, dass Elektroautos künftig eine zentrale Rolle spielen könnten, um Stromnetze flexibler zu machen und Lastspitzen abzufedern.

Noch rechtliches Neuland
Noch allerdings ist das Projekt echtes Neuland. Die rechtlichen Rahmenbedingungen für bidirektionales Laden fehlen in Österreich bislang weitgehend. Netz Niederösterreich und die EVN wollen deshalb gemeinsam mit der Post praktische Erfahrungen sammeln und mögliche Standards für die Zukunft entwickeln.

Langfristige Vision
Langfristig könnte daraus ein beeindruckendes Szenario entstehen: Tausende Post-Elektrofahrzeuge, die über Nacht an ihren Basen stehen, würden nicht nur Strom tanken – sondern als fahrender Großspeicher das Netz stabilisieren. Wenn alles nach Plan läuft, könnte diese Technologie im weiten Land ab 2027 breiter zum Einsatz kommen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Niederösterreich
13.03.2026 15:00
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Niederösterreich

krone.tv

Weil mehr Frauen, Ältere und Nicht-Österreicher arbeiten, stieg die Zahl der Erwerbstätigen in ...
Herausfordernder Trend
Viel mehr Menschen arbeiten – aber immer kürzer
Untersucht wurden Staubablagerungen rund um den Steinbruch Badersdorf.
Greenpeace nahm Proben
Asbest auch auf Zäunen und Postkasten nachgewiesen
Soldaten beschossen
Ecuador: Drogen-U-Boot in Mangrovensumpf entdeckt
Skiunfälle vermeiden
Worauf Profis und Anfänger wirklich achten sollten
Straße von Hormus
US-Armee zerstört iranische Minenleger-Schiffe
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Weltgrößter Öl-Exporteur warnt vor Katastrophe
190.121 mal gelesen
Der Krieg im Nahen Osten hat zu einem Anstieg der Ölpreise geführt, was sich negativ auf die ...
Außenpolitik
Trump in Erklärungsnot ++ Rätselraten um Ayatollah
164.603 mal gelesen
Außenpolitik
Raketen-Foto geht um Welt + „Atomforscher getötet“
155.011 mal gelesen
Außenpolitik
Raketen-Foto geht um Welt + „Atomforscher getötet“
1468 mal kommentiert
Außenpolitik
USA: „Neuer Iran-Führer wahrscheinlich entstellt“
1340 mal kommentiert
Oberösterreich
13-Jähriger soll wieder in die Volksschule gehen
1043 mal kommentiert
Ein 13-jähriger Oberösterreicher (Symbolbild) möchte nach Jahren des Homeschoolings nun ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf