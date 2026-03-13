Energiezukunft: Postautos als Stromspeicher

Autos werden zu mobilen Batteriespeichern

Beim sogenannten bidirektionalen Laden – auch „Vehicle-to-Grid“ genannt – werden zur Stunde vorerst einmal fünf E-Transporter der Marke Maxus an speziellen Wallboxen getestet. Während die Fahrzeuge tagsüber unterwegs sind, erzeugt eine Photovoltaikanlage am Dach der Postbasis Strom. Stehen die Fahrzeuge später auf ihren Ladeplätzen, etwa am Nachmittag oder am Wochenende, wird diese Energie in ihren Batterien gespeichert. Bei Bedarf kann sie später wieder ins Stromnetz abgegeben werden.