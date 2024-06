Warum Post am Airport auf flüsterleise Lkw setzt

Mehr als 50 Tonnen Post werden täglich über das Drehkreuz Flughafen in die weite Welt transportiert. Allenfalls hört man „bis hierher das Dröhnen der Motoren“ (frei nach Liedermacher Reinhard May), doch sonst surrt es leise. Denn die Post und deren Vorstandsdirektor für Paket und Logistik, Peter Umundum haben gleichsam einen „grünen Korridor“ zwischen dem Logistikzentrum in Wien-Inzersdorf und dem Start- und Landeplatz der großen Jets ein gerichtet.