Mann soll Ex-Freundin jahrelang misshandelt haben

Die Gewalt habe angefangen, als sie noch eine Jugendliche gewesen sei. Immer wieder habe der Angeklagte seine um drei Jahre jüngere Freundin geschlagen und verletzt, und laut der Anklage sogar zu sexuellen Handlungen gezwungen. Vor zwei Jahren hatte die nun 25-Jährige genug davon, und trennte sich von ihrem Freund.