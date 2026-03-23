Mann soll Ex-Freundin jahrelang misshandelt haben

Mehr als sechs Jahre lang soll ein mittlerweile 28-Jähriger seine nun 25-jährige Ex misshandelt und geschlagen haben. Als diese sich von ihm trennte, habe er sie zudem mehrfach mit dem Tod bedroht. Deswegen musste er sich heute am Landesgericht Wels verantworten. Das Urteil wurde vertagt, weil Zeugen fehlten.
Die Gewalt habe angefangen, als sie noch eine Jugendliche gewesen sei. Immer wieder habe der Angeklagte seine um drei Jahre jüngere Freundin geschlagen und verletzt, und laut der Anklage sogar zu sexuellen Handlungen gezwungen. Vor zwei Jahren hatte die nun 25-Jährige genug davon, und trennte sich von ihrem Freund.
Todesdrohung und Anstiftung
Wie er versucht haben soll, sie zurückzugewinnen? Durch wiederholte Drohungen, auch mit dem Umbringen. Dadurch habe er sie unter Druck setzen wollen, um die Beziehung fortzuführen. Damit nicht genug wird ihm auch noch vorgeworfen, eine andere Person angestiftet zu haben, seine Ex zu verletzen.
Prozess vertagt
Im Rahmen stehen bis zu zehn Jahre Haft für den Angeklagten. Weil aber am Montag sich nicht alle geladenen Zeugen am Landesgericht Wels einfanden, wurde der Prozess auf den 11. Mai vertagt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.