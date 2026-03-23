Rapid: „Dann haben wir keine Chance auf den Titel“

Wiener im „Flow“

Hoff Thorup selbst sprach aus spielerischer Sicht von den „20,30 besten Minuten“ seiner Amtszeit. Hervorheben wollte er vor allem das „Mindset“ und den „starken Charakter“ seiner Jungs. Die nahmen zum vierten Mal in den jüngsten fünf Partien drei Punkte mit. „Die Länderspielpause kommt für uns nicht zu einem so guten Zeitpunkt, weil wir in einem Flow sind. Da würdest du am liebsten jeden Tag spielen“, meinte Horn. Sein Trainer stimmte ihm nicht zu. „Ich kann in den Augen sehen, dass einige Spieler ein bisschen müde sind, die Pause ist okay“, sagte der Däne.