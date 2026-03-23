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Ursache unklar

Hausbrand in Mogersdorf: Eine Person verstorben

Burgenland
23.03.2026 11:56
Das Wohnhaus in Mogersdorf ist komplett abgebrannt.
Das Wohnhaus in Mogersdorf ist komplett abgebrannt.(Bild: FF Jennersdorf/Eduard Erber)
Porträt von Burgenland-Krone
Von Burgenland-Krone

In Mogersdorf (Bezirk Jännersdorf) im Burgenland ist heute, Montag, ein Mann bei einem Hausbrand ums Leben gekommen. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen derzeit. 

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Gegen 9 Uhr vormittags wurde die Feuerwehr zu einem Brand in einem Einfamilienhaus alarmiert. Im Gebäude wurde ein regungsloser Mann aufgefunden, es konnte nur noch der Tod festgestellt werden. Es dürfte sich um den Hausbesitzer gehandelt haben. Das Wohnhaus ist vollständig abgebrannt.

Einsatz läuft
Die Löscharbeiten laufen derzeit noch, im Einsatz stehen die Feuerwehren Mogersdorf-Berg, Mogersdorf-Ort, Eltendorf, Heiligenkreuz, Jennersdorf, Königsdorf-Ort, Maria Bild, Rax-Ort sowie Wallendorf.

Die Löscharbeiten laufen – Stand Montagmittag – noch.
Die Löscharbeiten laufen – Stand Montagmittag – noch.(Bild: FF Jennersdorf/Eduard Erber)

Im Zuge der Löscharbeiten wurden zwei Feuerwehrleute leicht verletzt und  noch an Ort und Stelle von Mitarbeitern des Roten Kreuzes versorgt. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen derzeit. 

Weitere Infos folgen.

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