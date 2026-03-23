Absurder Fetisch: Gästin nach „Urlaub“ angeklagt

Eine Frau aus Florida wurde verhaftet, nachdem sie sich dabei gefilmt haben soll, wie sie in zwei Airbnb-Unterkünften auf Haushaltsgegenstände im Wert von über 5000 Dollar (rund 4300 Euro) urinierte und diese zerstörte – die Videos dürfte sie anschließend auf Sexseiten veröffentlicht haben, um damit Geld zu verdienen.