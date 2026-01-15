„Harry Potter“-Star schmiedet krassen Busen-Plan

Wenn das mal kein verrückter Plan ist! „Harry Potter“-Star Jessie Cave, die in den beliebten Filmen rund um den Zauberlehrling Lavender Brown spielte, will sich ihre Brüste vergrößern lassen. Und welche Körbchengröße sie bekommen wird, das dürfen ihre Fans mitbestimmen!
Seit einiger Zeit ist Jessie Cave auch auf OnlyFans zu finden. Und hat jetzt einen irren Busen-Plan geschmiedet, wie sie selbst in ihrem Podcast „Before We Break Up“ verriet. „Ich werde versuchen, meine Brust-OP über OnlyFans zu finanzieren.“
„Gehe nicht auf Körbchengröße L“
Wie das funktionieren soll? Cave will in einem Video mit unterschiedlich großen und mit Socken ausgestopften BHs posieren. Ihre OnlyFans-Abonnenten sollen daraufhin entscheiden, welche Körbchengröße die Britin bekommen wird.
Damit die Dekolleté-Abstimmung aber nicht völlig aus dem Ruder läuft, stellte die 38-Jährige aber schon vorab klar: „Ich gehe nicht auf eine Körbchengröße L.“ Aktuell habe sie 75 C.
„Brüste gehörten mir zuletzt mit 26“
Doch Cave will nicht nur für ihre OnlyFans-Anhänger obenrum praller werden. Die Brust-OP hat für sie auch emotionale Gründe. Die ehemalige „Harry Potter“-Schauspielerin ist nämlich vierfache Mama, die Schwangerschaften haben ihren Körper verändert. Sie verriet: „Meine Brüste gehörten mir zuletzt mit 26.“
Doch auch, wenn die Fans mitentscheiden dürfen, wie kurvig das Dekolleté von Cave künftig ausfallen wird, ganz nackt zu sehen bekommen sie es wohl nicht. Die Schauspielerin bedient auf OnlyFans nämlich nicht den klassischen Erotik-Content, sondern setzt vor allem auf Menschen, die einen Haarfetisch haben.
Auch auf TikTok teilt Jessie Cave immer wieder „haarige“ Inhalte. Mehr als das gibt‘s allerdings auf OnlyFans zu sehen:
Cave macht Fans mit ihren Haaren wuschig
„Fetisch bedeutet nicht unbedingt etwas Sexuelles“, ist sie der Meinung. Und erläuterte, wie sie ihre Fans erfreue: „Ich spiele mit meinen Haaren.“
Wozu dann eine Brust-OP zur öffentlichen Angelegenheit machen? „Mein Ziel? Mich selbst zu ermächtigen. Denjenigen, die mich in der Vergangenheit falsch eingeschätzt haben, zu beweisen, dass ich nicht so süß bin.“
