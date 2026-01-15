Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Fans bestimmen Größe!

„Harry Potter“-Star schmiedet krassen Busen-Plan

Society International
15.01.2026 12:15
Jessie Cave wünscht sich einen neuen Busen, die Größe dürfen ihre OnlyFans-Abonnenten bestimmen.
Jessie Cave wünscht sich einen neuen Busen, die Größe dürfen ihre OnlyFans-Abonnenten bestimmen.(Bild: APA/Daniel LEAL / AFP)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Wenn das mal kein verrückter Plan ist! „Harry Potter“-Star Jessie Cave, die in den beliebten Filmen rund um den Zauberlehrling Lavender Brown spielte, will sich ihre Brüste vergrößern lassen. Und welche Körbchengröße sie bekommen wird, das dürfen ihre Fans mitbestimmen!

0 Kommentare

Seit einiger Zeit ist Jessie Cave auch auf OnlyFans zu finden. Und hat jetzt einen irren Busen-Plan geschmiedet, wie sie selbst in ihrem Podcast „Before We Break Up“ verriet. „Ich werde versuchen, meine Brust-OP über OnlyFans zu finanzieren.“

„Gehe nicht auf Körbchengröße L“
Wie das funktionieren soll? Cave will in einem Video mit unterschiedlich großen und mit Socken ausgestopften BHs posieren. Ihre OnlyFans-Abonnenten sollen daraufhin entscheiden, welche Körbchengröße die Britin bekommen wird. 

Jessie Cave spielte in den „Harry Potter“-Filmen Lavender Brown.
Jessie Cave spielte in den „Harry Potter“-Filmen Lavender Brown.(Bild: APA-Images / Everett Collection / Copyright © ©Warner Bros)

Damit die Dekolleté-Abstimmung aber nicht völlig aus dem Ruder läuft, stellte die 38-Jährige aber schon vorab klar: „Ich gehe nicht auf eine Körbchengröße L.“ Aktuell habe sie 75 C.

„Brüste gehörten mir zuletzt mit 26“
Doch Cave will nicht nur für ihre OnlyFans-Anhänger obenrum praller werden. Die Brust-OP hat für sie auch emotionale Gründe. Die ehemalige „Harry Potter“-Schauspielerin ist nämlich vierfache Mama, die Schwangerschaften haben ihren Körper verändert. Sie verriet: „Meine Brüste gehörten mir zuletzt mit 26.“

Doch auch, wenn die Fans mitentscheiden dürfen, wie kurvig das Dekolleté von Cave künftig ausfallen wird, ganz nackt zu sehen bekommen sie es wohl nicht. Die Schauspielerin bedient auf OnlyFans nämlich nicht den klassischen Erotik-Content, sondern setzt vor allem auf Menschen, die einen Haarfetisch haben.

Auch auf TikTok teilt Jessie Cave immer wieder „haarige“ Inhalte. Mehr als das gibt‘s allerdings auf OnlyFans zu sehen:

Cave macht Fans mit ihren Haaren wuschig
„Fetisch bedeutet nicht unbedingt etwas Sexuelles“, ist sie der Meinung. Und erläuterte, wie sie ihre Fans erfreue: „Ich spiele mit meinen Haaren.“

Lesen Sie auch:
OnlyFans-Model
„Harry Potter“-Star bedient diese schräge Vorliebe
11.03.2025

Wozu dann eine Brust-OP zur öffentlichen Angelegenheit machen? „Mein Ziel? Mich selbst zu ermächtigen. Denjenigen, die mich in der Vergangenheit falsch eingeschätzt haben, zu beweisen, dass ich nicht so süß bin.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
Harry Potter
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Unerlaubt am Catwalk
Wiener Designer schleicht sich bei Plein-Show ein
Newsletter
Top-3

Gelesen

Steiermark
Johanna in Loch verscharrt: Cobra-Beamter gesteht
445.374 mal gelesen
Cobra-Beamter Manuel M. (rechts im Bild) hat am Dienstag ein Teilgeständnis abgelegt.
Steiermark
Fall Johanna: Polizei legt grausame Details offen
176.128 mal gelesen
Als man nach Johanna suchte, fand man ihre Wohnung in Tillmitsch leer vor.
Steiermark
Schwangerschaft mögliches Motiv in Vermisstenkrimi
172.291 mal gelesen
Aus diesem Mehrparteien-Haus verschwand die sportliche und lebenslustige Johanna G. (Bild ...
Mehr Society International
Fans bestimmen Größe!
„Harry Potter“-Star schmiedet krassen Busen-Plan
„Lüsterne Gedanken“
Politiker möchte Sündensteuer für OnlyFans-Girls
„Euphoria“ ist zurück!
Sweeney schockt mit pikanten Szenen in Staffel 3
10. Todestag
Celine Dion: Herzzerreißender Tribut an ihren Mann
„Sind sehr bewegt“
Influencerin Ferragni von Betrug freigesprochen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf