Tirol: Drei Verletzte bei schwerem Verkehrsunfall

Gegen 21 Uhr kam es bei der Kreuzung der Tirolerstraße am Burglechnerweg in Brixlegg zu einem bösen Verkehrsunfall. Ein 72-jähriger Einheimischer war dort unterwegs und kollidierte mit dem Pkw eines 41-jährigen Deutschen, der von einer Gemeindestraße auf die Bundesstraße einbog.