Tirol: Drei Verletzte bei schwerem Verkehrsunfall

Gleich drei Verletzte forderte ein Unfall zwischen zwei Fahrzeugen in Brixlegg (Tiroler Bezirk Kufstein) am Samstag! Ein Alkomattest bei einem der beiden Lenker ergab eine leichte Alkoholisierung.
Gegen 21 Uhr kam es bei der Kreuzung der Tirolerstraße am Burglechnerweg in Brixlegg zu einem bösen Verkehrsunfall. Ein 72-jähriger Einheimischer war dort unterwegs und kollidierte mit dem Pkw eines 41-jährigen Deutschen, der von einer Gemeindestraße auf die Bundesstraße einbog.
Der 72-Jährige wurde ebenso wie seine mitfahrende Tochter (16) und die Lebensgefährtin (67) erheblich verletzt und mit der Rettung ins Bezirkskrankenhaus Kufstein gebracht. Der Deutsche Lenker und seine beiden Beifahrer blieben unverletzt.
Unfalllenker alkoholisiert
An beiden Pkw entstand erheblicher Sachschaden. Ein Alkomattest mit dem 41-Jährigen ergab eine leichte Alkoholisierung.
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