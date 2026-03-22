MotoGP in Brazil
Aprilia 1-2 Finish! Bezzecchi Wins Ahead of Martín
Marco Bezzecchi has also won the second Grand Prix of this season’s MotoGP World Championship!
The Italian triumphed in commanding fashion on his Aprilia on Sunday in Goiânia, Brazil, ahead of his teammate Jorge Martín, with Fabio Di Giannantonio (Ducati) finishing third. World Champion Marc Márquez had to settle for fourth place. Bezzecchi had already won the last two races of the previous season. He now has four consecutive victories.
The final result:
KTM rider Pedro Acosta only seventh
The 27-year-old also took the lead in the World Championship from KTM rider Pedro Acosta. The Spaniard finished only seventh at the Ayrton Senna Circuit. His teammate Brad Binder was unable to finish the race.
Here are the standings in the riders’ championship:
Bezzecchi, who started from second position behind his Italian compatriot Di Giannantonio, quickly took the lead and then rode unwaveringly toward victory. The race was shortened from 31 to 23 laps shortly before the start, with “track wear” cited as the reason. Heavy rains had fallen over Goiânia in the preceding days.
In Moto3, the World Championship race ended painfully for Leo Rammerstorfer. The Upper Austrian was thrown from his Honda on the third lap and was unable to continue. The victory went to Spaniard Maximo Quiles.
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