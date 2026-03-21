Anna Gasser: „Für mich ist das mein Leben“

Nicht einmal ein ganzer Punkt fehlte Snowboarderin Anna Gasser in Flachauwinkl auf den Slopestyle-Heimsieg im Absolut Park. Die Britin Mia Brookes behielt am Samstag die Überhand. „Ich freue mich so sehr, dass ich nach über zwölf Jahren noch immer in der Weltspitze mitmischen kann“, strahlte die Kärntnerin über ihren 33. Podestplatz im 45. Bewerb. Der ihr letzter gewesen sein könnte.