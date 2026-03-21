Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Krone Plus Logo

Hört Lichtgestalt auf?

Anna Gasser: „Für mich ist das mein Leben“

Salzburg: Sport-Nachrichten
21.03.2026 18:30
Anna Gasser beendete ihre Saison mit einem zweiten Platz beim Heimweltcup in Flachauwinkl.
Anna Gasser beendete ihre Saison mit einem zweiten Platz beim Heimweltcup in Flachauwinkl.(Bild: APA/EXPA)
Porträt von Sebastian Steinbichler
Von Sebastian Steinbichler

Die zweifache Olympiasiegerin Anna Gasser beendete am Samstag ihre Wettkampfsaison. Jetzt wird sich die Kärntner Snowboard-Ikone Gedanken über ihre Zukunft machen. In einer Sache legt sich die 34-Jährige bereits fest. 

0 Kommentare

Nicht einmal ein ganzer Punkt fehlte Snowboarderin Anna Gasser in Flachauwinkl auf den Slopestyle-Heimsieg im Absolut Park. Die Britin Mia Brookes behielt am Samstag die Überhand. „Ich freue mich so sehr, dass ich nach über zwölf Jahren noch immer in der Weltspitze mitmischen kann“, strahlte die Kärntnerin über ihren 33. Podestplatz im 45. Bewerb. Der ihr letzter gewesen sein könnte.

Krone Plus LogoWeiterlesen mit Krone+
Paywall Skeleton

Mehr Krone+ Artikel

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Salzburg: Sport-Nachrichten
21.03.2026 18:30
Jetzt kommentieren

Mehr Krone+ Artikel

Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Die Akte Seiler: Was dem Sänger jetzt droht
111.955 mal gelesen
Christopher Seiler legte eine Drogen-Beichte ab. Die Staatsanwaltschaft könnte den Tatbestand ...
Gericht
Beamten gebissen: Diversion für Frau von Showstar
105.402 mal gelesen
Symbolbild.
Ausland
Video zeigt brutalen Gondel-Absturz in der Schweiz
103.209 mal gelesen
Innenpolitik
FPÖ präsentiert ihre eigene Spritpreisbremse
3177 mal kommentiert
Kickl wird sein Modell am Montag im Nationalrat einbringen.
Innenpolitik
Doppelbudget bringt uns bald ein neues Sparkpaket!
1833 mal kommentiert
Haushalt birgt zahlreiche Risiken: Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) sieht keinen ...
Außenpolitik
EU will Ukraine-Kredit trotz Blockade zahlen
808 mal kommentiert
Von links: EU-Ratspräsident Antonio Costa, der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj und ...
Mehr Salzburg: Sport-Nachrichten
Krone Plus Logo
Hört Lichtgestalt auf?
Anna Gasser: „Für mich ist das mein Leben“
Aus und vorbei
Leerer Tank: Lisa Eder beendet Saison vorzeitig!
Abstiegsangst in Anif
„Nur von Chancen kann man sich nichts kaufen!“
Wilde Westliga-Szene
„Habe ich in meiner Karriere noch nie gesehen“
Salzburger Liga
Spitzenduo gab sich im Fernduell keine Blöße

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf