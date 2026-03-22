„Lasse mir von Wien kein Tiroler Spital zusperren“

In seiner Funktion als Vorsitzender der Landeshauptleute-Konferenz war LH Anton Mattle am Sonntag wieder einmal zu Gast bei der ORF-Pressestunde. Dabei sprach er sich erstmals offen für eine Direktwahl des Landeshauptmannes aus. „Ich bin ein großer Fan der Demokratie – und so eine Neuerung würde dem System sicherlich guttun“, sagte Mattle, der auch betonte, bei der Landtagswahl im kommenden Jahr erneut antreten zu wollen. Die Frage nach möglichen Koalitionen ließ er jedoch unbeantwortet. Wie auch die Nachfrage, ob er die Forderung nach einer LH-Direktwahl wegen seiner guten Persönlichkeitswerte aufstellte.