Mit Baseballschläger auf Verlobte eingeprügelt

Der Streit eines Paares hat am Samstagabend in einem Wiener Café in einer brutalen Attacke gegipfelt und mit einem Polizeieinsatz geendet. Ein 55-Jähriger hatte nach einem Wortwechsel mit seiner Verlobten einen Baseballschläger geholt und begann auf die drei Jahre jüngere Frau einzuschlagen ...
Die beiden hatten kurz vor 19.30 Uhr in dem Lokal in der Griegstraße zu streiten begonnen. Plötzlich verließ der 55-Jährige das Lokal, um nur wenig später zurückzukehren – mit einem Baseballschläger aus Aluminium in den Händen.
Verletzungen im Gesicht und am Rücken
Sofort ging der Verdächtige auf seine Verlobte los und schlug ihr ins Gesicht, Schläge trafen auch den Rücken der 52-Jährigen. Das Opfer erlitt Verletzungen. Zeugen alarmierten die Polizei, kurz darauf konnten Beamte den mutmaßlichen Angreifer noch im Café festnehmen.
Die Wiener Polizei ist Ansprechpartner für Personen, die Gewalt wahrnehmen oder selbst Opfer von Gewalt sind.
Weitere Ansprechpartner:
„Ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein Waffenverbot wurden ausgesprochen“, berichtete Polizeisprecherin Irina Steirer. Das Opfer wurde von der Berufsrettung erstversorgt und im Anschluss ins Krankenhaus eingeliefert.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.