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Mitten in Wiener Lokal

Mit Baseballschläger auf Verlobte eingeprügelt

Wien
22.03.2026 10:58
Der Angreifer konnte noch im Lokal festgenommen werden (Symbolbild).
Der Angreifer konnte noch im Lokal festgenommen werden (Symbolbild).(Bild: sos)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Der Streit eines Paares hat am Samstagabend in einem Wiener Café in einer brutalen Attacke gegipfelt und mit einem Polizeieinsatz geendet. Ein 55-Jähriger hatte nach einem Wortwechsel mit seiner Verlobten einen Baseballschläger geholt und begann auf die drei Jahre jüngere Frau einzuschlagen ...

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Die beiden hatten kurz vor 19.30 Uhr in dem Lokal in der Griegstraße zu streiten begonnen. Plötzlich verließ der 55-Jährige das Lokal, um nur wenig später zurückzukehren – mit einem Baseballschläger aus Aluminium in den Händen.

Verletzungen im Gesicht und am Rücken
Sofort ging der Verdächtige auf seine Verlobte los und schlug ihr ins Gesicht, Schläge trafen auch den Rücken der 52-Jährigen. Das Opfer erlitt Verletzungen. Zeugen alarmierten die Polizei, kurz darauf konnten Beamte den mutmaßlichen Angreifer noch im Café festnehmen. 

Hier finden Sie Hilfe

Die Wiener Polizei ist Ansprechpartner für Personen, die Gewalt wahrnehmen oder selbst Opfer von Gewalt sind.

  • Der Polizei-Notruf ist unter der Nummer 133 jederzeit erreichbar. 
  • Die Kriminalprävention des Landeskriminalamts Wiens bietet darüber hinaus persönliche Beratungen unter der Hotline 0800 216346 an. 

Weitere Ansprechpartner:

  • WEISSER RING: 050 50 16
  • Frauenhelpline: 0800 222 555
  • Gewaltschutzzentrum: 0800 700 217
  • Opfer-Notruf: 0800 112 112
  • Notruf des Vereins der Wiener Frauenhäuser: 05 77 22 

„Ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein Waffenverbot wurden ausgesprochen“, berichtete Polizeisprecherin Irina Steirer. Das Opfer wurde von der Berufsrettung erstversorgt und im Anschluss ins Krankenhaus eingeliefert.

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