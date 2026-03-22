Bim-Unfall: Senior (78) im Krankenhaus verstorben

Jener Fußgänger (78), der vor knapp zwei Wochen in Graz mit einer Straßenbahn kollidiert war, erlag nun tragischerweise seinen Verletzungen. Er verstarb im Krankenhaus.
Am 10. März kam es in der Grazer Laudongasse (Bezirk Lend) zu einem Unfall zwischen einer Straßenbahn der Linie 1 und dem 78-jährigen Fußgänger. Dieser wollte vom Gehsteig aus die Straße überqueren, übersah dabei jedoch, dass die Straßenbahn noch nicht ganz vorbeigefahren war.
Im Spital verstorben
Der Senior stieß mit seinem Kopf gegen die Tür der Straßenbahn. Er wurde mit schweren Verletzungen ins UKH Graz gebracht und befand sich seither in Lebensgefahr. Am Sonntag, 22. März, dann die traurige Nachricht: Der 78-Jährige erlag seinen Verletzungen.
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