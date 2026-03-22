Bim-Unfall: Senior (78) im Krankenhaus verstorben

Am 10. März kam es in der Grazer Laudongasse (Bezirk Lend) zu einem Unfall zwischen einer Straßenbahn der Linie 1 und dem 78-jährigen Fußgänger. Dieser wollte vom Gehsteig aus die Straße überqueren, übersah dabei jedoch, dass die Straßenbahn noch nicht ganz vorbeigefahren war.