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Schwere Kopfverletzung

Bim-Unfall: Senior (78) im Krankenhaus verstorben

Steiermark
22.03.2026 10:25
Der Senior krachte mit dem Kopf gegen eine fahrende Bim.
Der Senior krachte mit dem Kopf gegen eine fahrende Bim.(Bild: Christian Jauschowetz)
Porträt von Steirerkrone
Von Steirerkrone

Jener Fußgänger (78), der vor knapp zwei Wochen in Graz mit einer Straßenbahn kollidiert war, erlag nun tragischerweise seinen Verletzungen. Er verstarb im Krankenhaus.

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Am 10. März kam es in der Grazer Laudongasse (Bezirk Lend) zu einem Unfall zwischen einer Straßenbahn der Linie 1 und dem 78-jährigen Fußgänger. Dieser wollte vom Gehsteig aus die Straße überqueren, übersah dabei jedoch, dass die Straßenbahn noch nicht ganz vorbeigefahren war.

Lesen Sie auch:
Der Mann stieß – mit seinem Kopf (!) – gegen eine Tür der fahrenden Straßenbahn. 
Mit Kopf gegen Tür
Bim-Unfall: Senior (78) schwebt in Lebensgefahr
10.03.2026

Im Spital verstorben
Der Senior stieß mit seinem Kopf gegen die Tür der Straßenbahn. Er wurde mit schweren Verletzungen ins UKH Graz gebracht und befand sich seither in Lebensgefahr. Am Sonntag, 22. März, dann die traurige Nachricht: Der 78-Jährige erlag seinen Verletzungen.

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