In Graz

Bim-Unfall: Pensionist (78) in Lebensgefahr

Chronik
10.03.2026 18:20
(Bild: Christian Jauschowetz)
Porträt von Steirerkrone
Von Steirerkrone

Ein älterer Herr querte Dienstagvormittag in Graz eine Fahrbahn. Eine Straßenbahn war zu dem Zeitpunkt noch nicht ganz vorbeigefahren. Es kam zur Kollision, der Fußgänger wurde schwer verletzt.

0 Kommentare

Gegen 10 Uhr ereignete sich am Dienstag in Graz der verheerende Unfall. In der Laudongasse im Bezirk Lend wollte ein 78-jähriger Fußgänger die Straße überqueren. Eine Straßenbahngarnitur der Linie 1 war gerade stadteinwärts unterwegs. Laut Zeugenaussagen betrat der Mann plötzlich die Fahrbahn, obwohl die Straßenbahn noch nicht ganz vorbeigefahren war.

„Vielleicht hat er nicht geschaut, vielleicht dachte er, die Straßenbahn wird schon vorbei sein“, heißt es von der Polizei auf Nachfrage zum Unfallhergang. Der Mann stieß jedenfalls – mit seinem Kopf (!) – gegen eine Tür der fahrenden Straßenbahn. 

Dabei wurde der Fußgänger schwer verletzt. Laut Polizei stürzte er und war sofort bewusstlos. Die Straßenbahn blieb stehen, Passanten leisteten sofort Erste Hilfe. Die Rettung brachte den Mann in das UKH Graz, er befindet sich auf der Intensivstation und schwebt (Stand Dienstagabend) in Lebensgefahr.

Chronik
10.03.2026 18:20
Steiermark
