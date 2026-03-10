Bim-Unfall: Pensionist (78) in Lebensgefahr

Ein älterer Herr querte Dienstagvormittag in Graz eine Fahrbahn. Eine Straßenbahn war zu dem Zeitpunkt noch nicht ganz vorbeigefahren. Es kam zur Kollision, der Fußgänger wurde schwer verletzt.
Gegen 10 Uhr ereignete sich am Dienstag in Graz der verheerende Unfall. In der Laudongasse im Bezirk Lend wollte ein 78-jähriger Fußgänger die Straße überqueren. Eine Straßenbahngarnitur der Linie 1 war gerade stadteinwärts unterwegs. Laut Zeugenaussagen betrat der Mann plötzlich die Fahrbahn, obwohl die Straßenbahn noch nicht ganz vorbeigefahren war.
„Vielleicht hat er nicht geschaut, vielleicht dachte er, die Straßenbahn wird schon vorbei sein“, heißt es von der Polizei auf Nachfrage zum Unfallhergang. Der Mann stieß jedenfalls – mit seinem Kopf (!) – gegen eine Tür der fahrenden Straßenbahn.
Dabei wurde der Fußgänger schwer verletzt. Laut Polizei stürzte er und war sofort bewusstlos. Die Straßenbahn blieb stehen, Passanten leisteten sofort Erste Hilfe. Die Rettung brachte den Mann in das UKH Graz, er befindet sich auf der Intensivstation und schwebt (Stand Dienstagabend) in Lebensgefahr.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.