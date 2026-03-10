Bim-Unfall: Pensionist (78) in Lebensgefahr

Gegen 10 Uhr ereignete sich am Dienstag in Graz der verheerende Unfall. In der Laudongasse im Bezirk Lend wollte ein 78-jähriger Fußgänger die Straße überqueren. Eine Straßenbahngarnitur der Linie 1 war gerade stadteinwärts unterwegs. Laut Zeugenaussagen betrat der Mann plötzlich die Fahrbahn, obwohl die Straßenbahn noch nicht ganz vorbeigefahren war.