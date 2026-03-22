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Zündler soll Brand bei Supermarkt gelegt haben

Oberösterreich
22.03.2026 09:32
Der Hubwagen brannte fast völlig nieder.
Der Hubwagen brannte fast völlig nieder.(Bild: FOTOKERSCHI / MARKUS HAUSER)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

Ein mit Altpapier beladener Hubwagen ging Samstagabend bei einem Linzer Supermarkt in Flammen auf. Feuerwehrleute konnten Schlimmeres verhindern, die Polizei geht von Brandstiftung aus.

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Am Samstag gegen 20.50 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem Brand bei einem Penny Markt im Linzer Stadtteil Kleinmünchen gerufen. Ein mit Altpapier und Kartonagen beladener Hubwagen, zwei Restmülltonnen und eine Biotonne standen in Flammen.

Brandstiftung vermutet
Die Gegenstände dürften von einem bislang unbekannten Täter entzündet worden sein und brannten fast zur Gänze nieder. Dem raschen Einschreiten der Einsatzkräfte ist es zu verdanken, dass das Feuer nicht auf das Gebäude der Filiale übergreifen konnte. 

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